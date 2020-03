Yurt dışında yabancı medya tutuklamaları nasıl gördü

Odatv’nin erişime kapatılması, Barışlar’ın ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanması dünya basınınca ve gazetecilik örgütlerince takip ediliyor. Yabancı medyanın aktardığına göre, uluslararası gazetecilik örgütlerinin ağırlıklı yorumu, Odatv tutuklamalarının hükümetin medyayı susturma çabasının bir parçası olduğu yönünde.

BARIŞLAR 21’İNCİ YÜZYILIN ‘MUCKRAKER’LARIDIR

Odatv’den Fethi yabancı basında çıkan haberleri bir araya toplayan bir yazı yazmamı istediğinde, doğrusu Barışlar tutuklandığından bu yana, aklımda yalnızca son büyük gazeteciler kuşağı olarak anılan ‘muckraker’lar var. Amerika’da 1890’lar ile 1920’ler arasında var olan, yazan, polisten dayak yiyen, tutuklanan, mafyanın saldırısına uğrayan ve gene, gene yazan gazeteciler kuşağı. Tekellerin ve onlara bağlı siyasetin yolsuzluklarını, yoksulluğu ve gerçek nedenlerini yazdılar. Varlıkları gerçekle sonuna kadar savaşmayı gerektiren tekeller ve siyasiler onları susturabilmek için yukarıdaki yolları denedi, sonunda susturamayınca önce gazetelerin reklam gelirlerini keserek onları iflas ettirme yoluna gittiler. Ardından gazeteleri satın aldılar.

Odatv’yi ve Barışlar’ı satın alamadılar. Kapattılar ve tutukladılar. Yabancı basının yer verdiği uluslararası gazetecilik kuruluşları, Odatv tutuklamalarını suçlama konusu haberle ilgili görmüyor. CPJ temsilcisi, açıkça Suriye ve Libya askeri operasyonlarına ve operasyonlara ilişkin algının biçimlendirilmesindeki sıkı kontrol ihtiyacına işaret ediyor. Bu algı operasyonunu ifade etmek için “anlatıyı kontrol etme” sözünü kullanıyor.

Muckraker ‘pislik tırmıklayıcı’ demek, ‘pislik karıştıran’. Onlara bu adı düşmanları takıyor ama ad kalıcı oluyor. Çünkü ortada gerçekten pislikler var. Ama egemenler, anlatılarda ‘pislik’ olmasın istiyorlar. Halk güzel masallar dinlesin. Gazeteciler masallar yazınca, güzel maaşlarla yükseliyor; bunları açığa çıkardığında hedef tahtasına oturuyor.

Barışlar’ın listesi uzun, hepimiz biliyoruz. Ama onlarda ‘muckraker’ ruhu olduğunu da...

* * *

Amerika’dan Bloomberg ve The Nation, haberi, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ın 2011’de de tutuklanarak 19 ay cezaevinde kaldıklarını, ancak tutuklandıkları davanın parçalanarak dağıldığını, davadaki hakim ve savcıların bugün FETÖ üyesi olmakla suçlandıklarını hatırlatarak veriyor.

Ünlü Le Figaro gazetesi, haberinde, suçlamalara karşılık Odatv avukatlarının savunmasına da yer vererek, MİT mensubunun kimliğinin daha önce mecliste açıklanmış olduğunu belirtiyor. Fransız BFM TV, haberi "iki gazeteci, casus olduğu iddia edilen kişinin ölümüyle ilgili haber yaptıkları için hapiste" başlığıyla verdi. Türkiye'nin Libya'da Hafter'e karşı silahlı gruplar oluşturduğunu belirten kanal, Türkiye'nin basın özgürlüğü konusunda olumsuz bir sicile sahip olduğunu da ekliyor.

Voice of America, New York merkezli Committee to Protect Journalists (CPJ) / Gazetecileri Koruma Komitesi’nin Avrupa ve Orta Asya program koordinatörü Gulnoza Said’in “Odatv gazetecilerinin tutuklanmaları absürd bir durum. Hemen serbest bırakılmaları ve tüm suçlamaların düşürülmesi gerekir,” sözünü aktarıyor ve aynı ağızdan ekliyor: “Kamuyu ilgilendiren meselelerin haberleştirilmesi gazetecilerin hapsedilmesine neden olamaz, hele söz konusu bilgi kamusal ortamda zaten paylaşılmışsa.” Haberde gene CPJ bilgilerine dayanılarak Türkiye’nin basın özgürlüğü konusunda 180 ülke içinde 157’nci sırada bulunduğu ve Aralık 2019 itibariyle cezaevindeki gazeteci sayısının 47 olduğu aktarılıyor. Al Jazeera ise Odatv haberinde bu sayıyı 135 olarak veriyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YANIT VEREMEDİ

CPJ, Odatv gazetecilerinin tutuklanmasını kınarken, Türkiye İçişleri Bakanlığı’nın kendilerine gönderdikleri ve konuyla ilgili yorum istedikleri e-maile yanıt vermediklerini belirtiyor.

International Press Institute (IPI) / Uluslararası Basın Kurumu Avrupa program başkanı Oliver Money-Kyrle de açıklamasında, “Türk yetkililere tüm suçlamaların hemen düşürülmesi çağrısında bulunuyoruz. Gazeteciler kamusal alana sunulmuş bir bilgiyi yayınlamakla suçlanamaz,” ifadelerini kullanmış bulunuyor.

Arab News ise konuyla ilgili haberinde CPJ Türkiye temsilcisi Özgür Öğret’in, tutuklama ve kapatma kararının hükümetin denizaşırı askeri operasyonlarına karşı eleştiriyi bastırma çabası olarak yorumladığını aktarıyor. Öğret, Arab News’a yaptığı açıklamada, “Türkiye, Suriye ve Libya’daki askeri operasyonlara ilişkin anlatıyı kontrol etmek için o denli büyük bir çaba sarf ediyor ki kamu bilgisine sunulmuş şeyleri aktaranları ya da yorumlayanları bile yargılıyor,” ifadesini kullanıyor. Öğret, son derece gelişmiş iletişim kanallarının bulunduğu günümüzde söz konusu anlatıyı kontrol edebilmenin tek yolunun medyayı korkutarak gazetecilerin kendilerini sansürlemesini ummak olduğunu söylüyor.

Middle East Eye, Alex MacDonald imzalı haberinde Sınır Tanımayan Gazetecilerin, tutuklamaları medyaya gözdağı olarak yorumlamasına yer verirken Middle East Monitor (MEMO) da Terkoğlu’nun, “Şüpheli olmamın bu haberle ilgisi yok. Bu haber beni burada bu mahkemelerde sanık yapabilmek için üretilmiş bir bahanedir,” sözlerini hatırlatıyor.

Deniz Hakyemez

Odatv.com.tr