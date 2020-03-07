Yurt dışında yabancı medya tutuklamaları nasıl gördü

Odatv’nin erişime kapatılması, Barışlar’ın ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanması dünya basınınca ve gazetecilik örgütlerince takip ediliyor. Yabancı medyanın aktardığına göre, uluslararası gazetecilik örgütlerinin ağırlıklı yorumu, Odatv tutuklamalarının hükümetin medyayı susturma çabasının bir parçası olduğu yönünde.

BARIŞLAR 21’İNCİ YÜZYILIN ‘MUCKRAKER’LARIDIR

Odatv’den Fethi yabancı basında çıkan haberleri bir araya toplayan bir yazı yazmamı istediğinde, doğrusu Barışlar tutuklandığından bu yana, aklımda yalnızca son büyük gazeteciler kuşağı olarak anılan ‘muckraker’lar var. Amerika’da 1890’lar ile 1920’ler arasında var olan, yazan, polisten dayak yiyen, tutuklanan, mafyanın saldırısına uğrayan ve gene, gene yazan gazeteciler kuşağı. Tekellerin ve onlara bağlı siyasetin yolsuzluklarını, yoksulluğu ve gerçek nedenlerini yazdılar. Varlıkları gerçekle sonuna kadar savaşmayı gerektiren tekeller ve siyasiler onları susturabilmek için yukarıdaki yolları denedi, sonunda susturamayınca önce gazetelerin reklam gelirlerini keserek onları iflas ettirme yoluna gittiler. Ardından gazeteleri satın aldılar.

Odatv’yi ve Barışlar’ı satın alamadılar. Kapattılar ve tutukladılar. Yabancı basının yer verdiği uluslararası gazetecilik kuruluşları, Odatv tutuklamalarını suçlama konusu haberle ilgili görmüyor. CPJ temsilcisi, açıkça Suriye ve Libya askeri operasyonlarına ve operasyonlara ilişkin algının biçimlendirilmesindeki sıkı kontrol ihtiyacına işaret ediyor. Bu algı operasyonunu ifade etmek için “anlatıyı kontrol etme” sözünü kullanıyor.

Muckraker ‘pislik tırmıklayıcı’ demek, ‘pislik karıştıran’. Onlara bu adı düşmanları takıyor ama ad kalıcı oluyor. Çünkü ortada gerçekten pislikler var. Ama egemenler, anlatılarda ‘pislik’ olmasın istiyorlar. Halk güzel masallar dinlesin. Gazeteciler masallar yazınca, güzel maaşlarla yükseliyor; bunları açığa çıkardığında hedef tahtasına oturuyor.

Barışlar’ın listesi uzun, hepimiz biliyoruz. Ama onlarda ‘muckraker’ ruhu olduğunu da...