Yeniçağ Gazetesi’nin hedefinde Pelikan var

Yeniçağ gazetesi, Pelikancıların algı operasyonları tarafından hedefe alındığını belirtti.
Yeniçağ’ın “Pelikan'ın kirli yüzünü deşifre ediyoruz!” başlıklı haberinde, Pelikancı olarak bilinen isimlerin arşivleri açıldı.
AKP içinde ayrı bir grup oluşturan Pelikancılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a verdikleri destekle biliniyor. Bunun yan ısıra Erdoğan’a yakın bakan ve millevekillerinin bazıları da Pelikancılara karşı duruş sergiliyor. Bu isimlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AKP Ankara Eski Milletvekili Aydın Ünal geliyor. Ünal son olarak “FETÖ ve PKK’dan daha tehlikeli, içerdeki sinsi ur, partiyi zehirleyen Pelikan Örgütü derhal kararlılıkla tasfiye edilmelidir” sözleriyle gündeme gelmişti.
Aydın Ünal’ın bu çıkışından yaklaşık üç ay sonra Erdoğan’dan dikkat çeken bir ziyaret gelmişti. Erdoğan, Pelikancılar grubunun merkezi olan ve Pelikan Yalısı olarak bilinen Bosphorus Global'i (Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi) ziyaret ederken, yaklaşık 1.5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.
İşte o kare:
İşte Yeniçağ’ın o haberi…
Pelikancıların algı operasyonları, kurulduğu günden beri Türk varlığını ve Atatürk’ün tespit ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “kuruluş felsefesi” olan Türk Milliyetçiliğini esas alan yayın çizgisinden taviz vermeden bugünlere gelen Yeniçağ’a yöneldi. Peki Yeniçağ’ı kimler, neden hedef alıyor?
Türk Milleti’nin yılgınlığa, kendine güvensizliğe, hatta çaresizliğe sürüklenerek çökertilmek istenmesi, Cumhuriyetin dönüştürülmeye çalışılması karşısında hem Türk Dünyası’nın bayrağı hem de Türkiye’nin milli direncinin en güçlü dayanaklarından biri olan Yeniçağ yazarları, günlerdir iktidar medyası tarafından linç edilmeye çalışılıyor.
AKP içerisindeki Pelikan adıyla anılan yapı tarafından günlerdir sosyal medyadan hedef gösterilmesi sonucunda gazetemiz yazarı Murat Ağırel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Ağırel'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Batuhan Çolak ile Murat Ağırel’in Libya’da şehit olan MİT mensuplarını ilk ifşayı gerçekleştirdiği suçlamasını yayan ve gazetemizin devletin karşısında olduğuna yönelik algı operasyonu yapanların sicilleri ise PKK ve FETÖ’ye verdikleri destekle ile dolu.
Algı operasyonu gerçekleştirenlerin geçmişi:
İktidara yakınlığı ve Pelikan grubunun yayın organı olarak bilinen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan’ın PKK ve FETÖ’ye destek sicili…
Hilal Kaplan'dan, FETÖ’nün TSK’ya kurduğu Balyoz kumpasını kurduğu dönemde, Türk Ordusu’na tertibin amiral gemisi olan Taraf gazetesini yöneten Ahmet Altan’a dua!
Hilal Kaplan FETÖ’nün Türkiye’nin başına gelmiş en iyi şeylerden biri olduğunu söylüyor…
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e yapılan eleştirilere kendini siper ediyor…
Hilal Kaplan, FETÖ elebaşının Türkiye’ye dönüp vaaz vereceği günleri beklerken…
PKK paçavrasının renklerini coşkuyla twit atıyor…
Hilal Kaplan vatan uğruna can veren Türk askerini şehit olarak kabul etmiyor…
Hilal Kaplan, PKK ile mücadelesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’ni katil olarak gösteriyor…
Hilal Kaplan’ın PKK’nın Suriye uzantısı PYD’yi savunan yazısı…
Atatürk’e ve Andımız’a nefretini sergilerken…
Pelikanın tetikçisi Fatih Tezcan’ın Atatürk’ü hedef alan ve FETÖ’yü destekleyen paylaşımları…
Sabah yazarı ve Pelikancı Cem Küçük’ün terörist başı Öcalan’a methiyesi…
Yine Sabah gazetesi yazarlarından ve Pelikan grubundan Ersoy Dede çözüm sürecini savunuyor…
Odatv.com
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