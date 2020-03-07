Yeniçağ Gazetesi’nin hedefinde Pelikan var

Yeniçağ gazetesi, Pelikancıların algı operasyonları tarafından hedefe alındığını belirtti.

Yeniçağ’ın “Pelikan'ın kirli yüzünü deşifre ediyoruz!” başlıklı haberinde, Pelikancı olarak bilinen isimlerin arşivleri açıldı.

AKP içinde ayrı bir grup oluşturan Pelikancılar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a verdikleri destekle biliniyor. Bunun yan ısıra Erdoğan’a yakın bakan ve millevekillerinin bazıları da Pelikancılara karşı duruş sergiliyor. Bu isimlerin başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı ve AKP Ankara Eski Milletvekili Aydın Ünal geliyor. Ünal son olarak “FETÖ ve PKK’dan daha tehlikeli, içerdeki sinsi ur, partiyi zehirleyen Pelikan Örgütü derhal kararlılıkla tasfiye edilmelidir” sözleriyle gündeme gelmişti.

Aydın Ünal’ın bu çıkışından yaklaşık üç ay sonra Erdoğan’dan dikkat çeken bir ziyaret gelmişti. Erdoğan, Pelikancılar grubunun merkezi olan ve Pelikan Yalısı olarak bilinen Bosphorus Global'i (Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi) ziyaret ederken, yaklaşık 1.5 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

İşte o kare: