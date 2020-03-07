Tüm dünyayı etkileyen kararın perde arkasında ne var

ABD Merkez Bankası (FED), sürpriz bir şekilde acil olarak toplanarak, FED Başkanı Jerome Powell’ın yaklaşık 3 hafta önce yapmış olduğu, düşük faiz ortamının gelecekteki bir ekonomik çalkantı durumunda merkez bankalarının manevra alanının sınırlayacağı yönündeki tespitinin tam tersi yönde karar alarak politika faizini 0,50 puan düşürdü. Gecelik faizde yaptığı acil indirimin gerekçesini, “koronavirüs salgınının ekonomik büyüme üzerine olumsuz etki edeceği beklentisi” olarak açıkladı.

FED'in gecelik faizde yaptığı acil indirimin ardından, 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvillerinin faizi, yüz yılı aşkın süredir hiç görülmediği şekilde, yüzde 1'in altına inerken, 20 Şubattan bu yana aşağı yönde hareket eden Dolar Endeksi karar sonrasında az da olsa yükseldi.

FED’İN AÇIKLAMASININ ARKASINDA NE VAR

Faiz indirimi kararının alındığı Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında basına açıklama yapan FED Başkanı Jerome Powell, bu kez geçen ay yapmış olduğu Kongre sunumu öncesinde ve kongrede yaptığı sunumda söylediklerinin adeta tam tersini söyledi. Sürpriz toplantıda alınan sürpriz karar, "FED, risklerin görünümü önemli derecede değiştirdiğine karar verdi" diyerek ve “koronavirüs salgınının ekonomileri beklenenden öte etkilemesinin söz konusu olabileceği” gerekçesi öne sürülerek savunuldu. Ancak FED’in, Powell’ın yaklaşık 3 hafta önce yapmış olduğu açıklamadan bu yana geçen sürede koronavirüs salgınının boyutu ve ekonomiye olası etkileri konusundaki görüşlerini değiştirmesine neden olacak hangi yeni verilere sahip olduğu, kamuoyuyla paylaşılmadı.

FED’in açıklaması sonrasında yapılan yorumlarda, bir yandan FED’in 17-18 Mart tarihlerinde yapılacak olağan politika toplantısını niçin beklemediği, rutin toplantıya sadece 15 gün kalmışken niçin acil ara toplantı yapma gereği duyulduğu sorusu dile getirilirken, diğer yandan 0,25 olması beklenen faiz indiriminin niçin beklentilerin üzerinde yapıldığı konusu üzerinde duruldu.

ABD’NİN “KÜRESEL “ÇIKARLARIYLA MI BAĞLANTILI

FED yetkililerinin bu konulara ilişkin açıklamaları çok inandırıcı bulunmamış olmalı ki, karar sonrası yapılan yorumların/tartışmaların ana eksenini -doğrudan o şekilde ifade edilmese de-, alınan kararın gerçek gerekçesinin ekonomik mi yoksa siyasi mi olduğu oluşturdu. Bir kısım karartın, Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Trump’a destek anlamına geldiğini söylerken, bir kesim, söz konusu siyasi boyutun ABD’nin “küresel “çıkarlarıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

Kararın gerçek gerekçesinin ekonomik mi yoksa siyasi mi olduğu yönünde yapılan bu tartışmaların, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli bulma nedenim, neoliberal küreselleşme yanlısı kesimlerce, özellikle son 45-50 yılda, toplumlara/siyaset kurumuna adeta kutsal bir emirmiş gibi dayatılan, siyasi tartışmaların dışında kalması için büyük çaba gösterilen “bağımsız merkez bankası” kavramının, en azından tartışılabilir hale geldiğini ortaya koyuyor olması.

Sonuç olarak, koronavirüs olayı nereye gider, bazılarının dediği gibi birkaç ay içerisinde sonlanır mı yoksa yine bazılarının dediği, FED’in de öngördüğü gibi yayılmaya devam mı eder, medyaya yansıyan çelişkili haberler dışında farklı bir şey iddia edebilecek durumda değilim.

Tek bildiğim, küresel finans sermayesi ve küresel çaptaki siyasi ayaklarının/işbirlikçilerinin koronavirüs sayesinde, 2008 krizi sonrasında uygulanıp faydası olmadığı denenerek görülmüş politikaları bir kez daha uygulamaya koyabilmek için uzun zamandır aradıkları gerekçeyi bulmuş oldukları.

Bu sayede, aynı anda hem ultra fakir hem de ultra zengin yaratma kapasitesi yüksek olan mevcut sistemi sürdürebilmek için, uzun zamandır arayıp bulamadıkları ya da bulmalarına karşın ortamı/toplumları yeterince hazırlayamadıkları için fiiliyata geçirmekte tereddüt ettikleri sihirli formülü bulmak/bulmuşlarsa toplumları sihirli formüle hazırlamak için zaman kazanmış oldular.

SON SÖZ

Odatv, 2011’den sonra bir kez daha tutuklamalarla gündemde. “Benim için bu durum dejavu” diyerek, yakın geçmişte yaşananlara referansla bugünü anlamlandıran Barış Pehlivan’ın ve “Barışların tutuklanması hangi barışların işaret fişeği” diye sorarak geleceğe yönelik kaygılarını ortaya koyan Müyesser Yıldız’ın sözlerine/uyarılarına kulak vermek gerekiyor.

Ahmet Müfit

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