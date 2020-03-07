Türkiye'de kadınlar sokağa çıkmaktan neden korkuyor

Metropoll Araştırma Şirketi’nin “Türkiye’de Kadın Araştırması” anketi yayımlandı.
Kadın-erkek eşitliğinin tartışıldığı dönemde; vatandaşlara, kadın hakları, kadın-erkek eşitliği, gündüz ve gece sokağa çıkma güveni üzerine sorular soruldu. Anket sonucunda, Türkiye'de kadınların sokağa çıkmaktan çekindiği, vatandaşların oy verdiği partilere göre kadın-erkek eşitliğine olan inancının da değiştiği görüldü.
KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ
Ankette “Ülkemizde kadın ve erkeklerin hayatı eşit şartlarda yaşadığını düşünüyor musunuz”, sorusuna AKP’li olduğunu söyleyen seçmenlerin yüzde 46,4’ü “evet düşünüyorum” derken CHP’li seçmenlerin yüzde 90,3’ü “hayır düşünmüyorum” dedi.
“Türkiye’de kadın ve erkeklerin eşit çalışma koşullarına sahip olduğunu düşünüyor musunuz” sorusu üzerine ise Türkiye’de yüzde 27‘lik bir kesim kadınların ve erkeklerin eşit çalışma koşullarına sahip olduğunu düşünürken, yüzde 69‘luk kesim aksi görüşte olduğu sonucu ortaya çıktı.
KADINLAR SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYOR
Ankette, “Kadınların güven duygusu ile ilgili verilen ifadeler hakkında ne düşünürsünüz” sorusu üzerine çıkan sonuçta, kadınların yüzde 55’i gündüz sokağa çıktıklarında kendilerini güvende hissettiği, bu oranın gece sokağa çıktıklarında yüzde 23’e düştüğü görüldü.
KADIN HAKLARI
“Türkiye’de kadın haklarıyla ilgili aşağıda yer alan önermelere katılıyor musunuz” sorusu üzerine, seçmenin yüzde 76’i “Kültürel önyargılar, kadınların erkeklerle eşit şartlara sahip olmasını engellemektedir” görüşüne sahip olduğu belirtildi. Anket sonucunda; seçmenlerin yüzde 73’ü, Türkiye’deki hukuki düzenlemelerin kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmasını sağlamak için yeterli olmadığını ve yüzde 71’inin kadınların özgürlüklerinin toplumca kısıtlandığını düşündüğü ortaya çıktı.
Anket sonucunda, seçmenin yüzde 50’si kadınların boşandıktan sonra süresiz bir şekilde ve yüzde 23’ü kısa süreliğine nafaka alması gerektiğini düşündüğü görüldü. Yüzde 9’luk bir kesim ise kadınların boşandıktan sonra nafaka almaması gerektiği yönünde görüş belidirdi.
Odatv.com.tr
"Bu görüntüden bir an önce uzaklaşılması aynı zamanda bir milli beka sorunudur"
44 baro başkanından ortak tepki
“Çok kısa zamanda hem kitap hem de barış'lar Silivri'den çıkacaklar”
Odatv avukatı “algı operasyonunun” perde arkasını anlattı
"Kimse Türkiye'ye güvenip de..."
Karamollaoğlu'ndan ateşkes açıklaması... "kimse Türkiye'ye güvenip de, 'alın burayı siz silahsızlandırın, burada barış olsun' diyemez"
“Dün FETÖ ile birlikte susturamadınız, şimdi de susturamayacaksınız”
Bugün köşelerini tutuklanan Barışlar'a ayırdılar...
Şehidin fotoğraflarını devre arkadaşları yayınladı ama gazeteciler tutuklandı
Soru şu: Birileri Odatv üzerinden başka operasyonlara mı hazırlanıyor?