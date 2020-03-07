Türkiye'de kadınlar sokağa çıkmaktan neden korkuyor

Metropoll Araştırma Şirketi’nin “Türkiye’de Kadın Araştırması” anketi yayımlandı.

Kadın-erkek eşitliğinin tartışıldığı dönemde; vatandaşlara, kadın hakları, kadın-erkek eşitliği, gündüz ve gece sokağa çıkma güveni üzerine sorular soruldu. Anket sonucunda, Türkiye'de kadınların sokağa çıkmaktan çekindiği, vatandaşların oy verdiği partilere göre kadın-erkek eşitliğine olan inancının da değiştiği görüldü.

KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ

Ankette “Ülkemizde kadın ve erkeklerin hayatı eşit şartlarda yaşadığını düşünüyor musunuz”, sorusuna AKP’li olduğunu söyleyen seçmenlerin yüzde 46,4’ü “evet düşünüyorum” derken CHP’li seçmenlerin yüzde 90,3’ü “hayır düşünmüyorum” dedi.

“Türkiye’de kadın ve erkeklerin eşit çalışma koşullarına sahip olduğunu düşünüyor musunuz” sorusu üzerine ise Türkiye’de yüzde 27‘lik bir kesim kadınların ve erkeklerin eşit çalışma koşullarına sahip olduğunu düşünürken, yüzde 69‘luk kesim aksi görüşte olduğu sonucu ortaya çıktı.