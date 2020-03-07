Kadir Şeker dosyasında sona gelindi... Suriyeli çocukların ifadesi neden alındı

Konya’da şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.’ye yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran’ın bıçakla ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker dosyasında iddianamenin bu hafta başında mahkemeye gönderilmesi bekleniyor.

PARKTA OYNAYAN ÇOÇUKLARI BİLE DİNLEDİLER

Kadir Şeker’in avukatı Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, Cumhuriyet başsavcılığının bugüne kadar yapılan en titiz soruşturmayı yürüttüğünü belirterek “Parkta oynayan Suriyeli çocukların bile ifadeleri alındı. Tramvayda yanında oturan yolculardan, komşularına, Kadir’i gören tanıyan herkesin ifadeleri alındı. 112’ye ihbar yapan vatandaşlar bile bulunup ifadelerine başvuruldu” dedi.

SIRT ÇANTASINDAKİ TOPRAK PARKTAN ÇIKTI

Adli, kriminal ve sosyal inceleme de dahil tüm raporların tamamlandığını ifade eden Aladağ, Kadir’in sırt çantasındaki topraktan alınan numunenin parktaki toprakla örtüştüğünü söyledi. Ancak bir görgü tanığının Kadir’in yere düşmediğini, bir başka tanığın ise önce düştüğünü sonra düşmediği şeklinde çelişkili ifadeler verdiğini belirten Aladağ, “Yargılama sırasında bu durum net olarak ortaya çıkacaktır. Kadir Şeker’in, maktül Özgür Duran’ın üzerine düşme veya arbede sırasında bıçakladığı iddiasının bu aşamada kesin olarak tespit edilemediğini ifade eden Aladağ “Bıçağın giriş 90 derecelik açıyı göstermeyen giriş şekli ve 23 santimlik bıçağın büyük kısmının vücuda girmiş olması nedeniyle, ölüme neden olan yaralanmanın üzerine düşme sonucu yaşanan arbede sırasında gerçekleştiği değerlendirmesi şu aşamada yapılamıyor. Ancak dosyadaki tüm deliller Kadir’in kendini savunmak amacıyla, yaralama kastıyla hamle yaptığını gösteriyor” dedi.

BU BIÇAK KADİR’İN KİŞİLİĞİYLE UYUMSUZ, KORKUSUNDAN TAŞIYOR