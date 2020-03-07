Şehidin fotoğraflarını devre arkadaşları yayınladı ama gazeteciler tutuklandı

Gazetecilik soru sormaktır!

Son üç gündür MİT şehidimiz üzerinden yaşanan gözaltı ve tutuklama dalgalarıyla sorular daha da çoğaldı! Örneğin...

Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutuklanmasına neden olan şehidin fotoğrafıyla başlayalım... 22 Şubat saat 23.15’te şehidin fotoğrafını Yeniçağ yazarı Murat Ağırel paylaştı... Ağırel fotoğrafı Manisalı şehidin köyündeki muhtarın Facebook sayfasından aldı... Nasıl mı?

Muhtarın Facebook sayfasının altında şehidimizin fotoğrafını devre arkadaşları paylaşmıştı. Hatta orada cenaze töreninden video da vardı...

Yani... Pehlivan ve Terkoğlu’nun tutuklanmasına neden olan fotoğraf karesi bir yerlerden servis edilmemiş sosyal medyada yayınlanmıştı... Ve Murat Ağırel haklı olarak serbest bırakıldı...

Ancak... Gazeteci arkadaşlarımız Barışlar ise o fotoğrafın ‘özel’ olduğu iddiasıyla tutuklandı. Sizce bir çelişki yok mu?