Şehidin fotoğraflarını devre arkadaşları yayınladı ama gazeteciler tutuklandı

Gazetecilik soru sormaktır!
Son üç gündür MİT şehidimiz üzerinden yaşanan gözaltı ve tutuklama dalgalarıyla sorular daha da çoğaldı! Örneğin...
Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutuklanmasına neden olan şehidin fotoğrafıyla başlayalım... 22 Şubat saat 23.15’te şehidin fotoğrafını Yeniçağ yazarı Murat Ağırel paylaştı... Ağırel fotoğrafı Manisalı şehidin köyündeki muhtarın Facebook sayfasından aldı... Nasıl mı?
Muhtarın Facebook sayfasının altında şehidimizin fotoğrafını devre arkadaşları paylaşmıştı. Hatta orada cenaze töreninden video da vardı...
Yani... Pehlivan ve Terkoğlu’nun tutuklanmasına neden olan fotoğraf karesi bir yerlerden servis edilmemiş sosyal medyada yayınlanmıştı... Ve Murat Ağırel haklı olarak serbest bırakıldı...
Ancak... Gazeteci arkadaşlarımız Barışlar ise o fotoğrafın ‘özel’ olduğu iddiasıyla tutuklandı. Sizce bir çelişki yok mu?
Devam edelim...
Haberde imzası olan muhabir Hülya Kılınç da ifadesinde, fotoğrafları sosyal medyadan bulduğunu belirterek, şunlar söyledi:
- Bu görüntüleri cenaze töreninde ben çekmedim. Haber şehit haberidir, ancak şehidin MİT mensubu olduğunu sonradan fark ettim. MİT mensubu olan şehidin haberinin yapılmasında gizlilik esasına uyulması ile ilgili olarak, cenazeye vatandaşların ve devlet mensuplarının da katıldığını öğrendiğim için basına aktarılmasında bir sakınca görmedim.
SUÇ TEŞKİL EDECEK BİR UNSUR GÖRMEDİM
- MİT şehidinin ailesinin benimle görüşmek istemediğini ifademde beyan ettim. ‘Açıklama yapmak istemiyoruz' dediler, ben de saygı gösterdim. Ancak bu haberin yayınlanmasında suç teşkil edecek bir husus görmedim.
- Olayı şehit kısmından haberleştirmek istedim. Çalıştığım gazetelerde de şehit haberleri yaptık ve bu konulara geniş yer veriyorduk. Sadece mezarlıktaki resmi ben çektim, diğer şehidin doğum ve ölüm yılını gösteren resmi sosyal medyadan buldum.
Soru şu: Birileri Odatv üzerinden başka operasyonlara mı hazırlanıyor?
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Soru şu: Birileri Odatv üzerinden başka operasyonlara mı hazırlanıyor?