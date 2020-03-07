Sahneden böyle seslendiler

Türkiye’nin köklü tiyatrolarından Ankara Sanat Tiyatrosu, Cuma günü sahnelenen "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü" adlı oyununun finalinde “Savaşa Hayır” pankartı açtı.

soL'da yer alan habere göre, kurulduğu günden bu yana Türkiye’de ve dünyada yaşanan toplumsal olaylara sahnesinden ses veren AST’ın, bugün de Suriye’de yaşanan gelişmeler karşısında “Savaşa Hayır” diyerek ses çıkartması dikkat çekerken, oyunu izlemeye gelen seyirciler tarafından da alkışlarla desteklendi.

AST’ın bu sezon sergilediği Dario Fo’nun eseri Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, 1969'da Milano’da yaşanan bir olaya dayanıyor. Kentin işlek meydanlarından birinde bomba patlamıştır ve on altı kişi yaşamını yitirmiştir. Polis de anarşistleri suçlamış ve hatta aralarından Giuseppe Pinelli’yi... Ancak daha sonra Pinelli’nin cansız bedeni, gözaltında tutulduğu emniyet müdürlüğünün penceresinden atılmış olarak bulunur. Polis olayı oyunun başlığı gibi ironik bir şekilde açıklar: "Bir anarşistin kaza sonucu ölümü". Oyunun konusuyla, performanslarıyla ve sonundaki pankartla seyirciden büyük alkış alan AST, geçen hafta da “Suriye’den elinizi çekin, askerler evine dönsün” bildirisine imza vermişti.

Odatv.com