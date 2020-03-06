Sağcı parlamenter sınır dışı edildi

Popülist milliyetçi muhafazakar partilerinden İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi. Polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilen Akesson, işlemlerinin ardından 15.45 uçağıyla Kopenhag'a gönderilerek sınır dışı edildi.

Edirne'de mültecilere "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız" yazılı broşürler dağıtan, "İsveç Demokratları"nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.

Göçmen karşıtı İsveçli parlamenter Jimmie Akesson hakkında Edirne Pazarkule sınır kapısında sığınmacılara yönelik İsveç'e gelmemeleri yönünde İngilizce yazılı izinsiz broşür dağıttığı gerekçesiyle hakkında yasal işlem yapılmıştı. Edirne'deki işlemleri tamamlanan Akesson, sınır dışı edilmek üzere bugün polisler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri sırasında Akesson'un cep telefonu ile polislerin ve gazetecilerin görüntüsünü çektiği görüldü. 15.45 uçağıyla Danimarka'nın başkenti Kopenhang'a gönderilen İsveçli parlamenter Akesson'a sınır dışı işlemi uygulandı.

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