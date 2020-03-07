Rusya'dan "I love you" yalanlaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da gerçekleşen İdlib zirvesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında geçen dikkat çeken konuşmada neler söylendiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabı, Lavrov ile Erdoğan arasında geçen konuşmanın detaylarını Yol TV’nin haberine cevap vererek duyurdu.
"KRAVATINI SEVDİM"
Yol TV, Lavrov’un Erdoğan’a “I love you Tayyip” (seni seviyorum Tayyip) dediğini haber yaparken, Rusya Dışişleri Bakanlığı söz konusu haberi yalanladı. Yapılan açıklamada, Lavrov’un Erdoğan’a, “Kravatını sevdim” anlamına gelen “I love your tie” dediğini belirtti.
Odatv.com.tr
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