Rahipler birbirine girdi

Ukrayna’nın Odessa kentinde, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne mensup iki din adamı, kilisenin içinde aralarında kadınların da bulunduğu kavgaya karıştı. O anlar kameraya böyle yansıdı.

Ukrayna’nın Odessa kentinde Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne mensup iki din adamı, kilisenin içinde aralarında kadınların da bulunduğu kavgaya karıştı.

Kilisede iki kadın arasında çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Arbedeye, iki din görevlisi de dahil oldu. Kavgada, kadınlardan birinin darp edildiği belirtildi. Öte yandan dövülen kadının durumunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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