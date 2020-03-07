Pehlivan’a Silivri'de darp

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan MİT mensubu şehidin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklandı.

Pehlivan, dün tutuklama kararının ardından Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

Edinilen bilgilere göre; cezaevi girişinde Pehlivan gardiyanlar tarafından kötü muameleye maruz kaldı. Bir gardiyanın Barış Pehlivan'ın sırtına vurarak darp ettiği öğrenildi.

Kötü muameleyle ilişkin Pehlivan'ın avukatlarının gerekli hukuki başvuruları yapacağı kaydedildi.

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