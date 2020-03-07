Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmasına ilişkin tepkiler sürüyor.

FOX TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu programında gazete manşetleri okunurken, Odatv tutuklamalarına da yer verildi.

"ONLARIN YOLU BİR KEZ DAHA CEZAEVİNDE KESİŞTİ"

İlker Karagöz, Cumhuriyet gazetesinin, Barış Pehlivan'ın dün mahkemede yaptığı savunmayı haberleştirmesini ve Pehlivan'ın "Dejavu yaşıyoruz" sözlerini okuyan Karagöz, "Gazetecilik suç değildir" dedi.

İlker Karagöz, söz konusu tutuklamalar için ise, "Tutuklamalar da ilginç. Daha önce Meclis kürsüsünde bir milletvekili tarafından ifşa edilmiş olan belgeler, bilgiler. Bunu haberleştirdiği için gazeteciler tutuklandı. Onu da unutmayalım. Ne oldu da tutuklandılar derseniz; daha önce bir milletvekili tarafından ifşa edilmiş, değerlendirilmiş, aktarılmış bir bilgilyi aktardıkları için tutuklandılar. Onu unutmayın lütfen" ifadelerini kullandı.

İlker Karagöz, 9 yıl önce firari FETÖ’cü savcı Zekeriya Öz’ün talimatıyla Odatv'ye yapılan operasyonu hatırlatırken, "Bu arada Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan onların yazdığı bir kitap var. Kitabın adı: Metastaz. Birbirlerinden kardeşim, dostum diye bahseden iki gazeteci. Onların yolu bir kez daha cezaevinde kesişti" dedi.