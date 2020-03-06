Erdoğan'dan Moskova dönüşü uçakta açıklama... Soru sormak yerine manipülasyon yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’da gerçekleştirilen görüşmenin ardından Türkiye’ye dönerken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yöneltilen bir soru üzerine "Rejimin olası ihlal ve saldırılarına karşı her an teyakkuz halinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Uçakta, Erdoğan'a sorulan bir soru dikkat çekti.

Uçakta bulunan isim, Erdoğan'a şu soruyu sordu:

"Milli İstihbarat Teşkilatı sizin döneminizle birlikte halk tarafından da sevilen bir kurum haline geldi. Eski yıllar, yeni yıllar ve yurt içinde, yurt dışında hakikaten Türkiye'nin menfaatlerine olacak faaliyetlerde bulunuyor. Birçok ülkede de Milli İstihbarat Teşkilatı var. Hiçbir ülkede bu teşkilatın mensupları deşifre edilmiyor. Bunun büyük cezaları var. Fakat bizde içeride birileri ısrarla teşkilat mensuplarını deşifre etmeye çalışıyor, ailelerini deşifre etmeye çalışıyor. Bu faaliyetler hakkında ne düşünüyorsunuz?"

Erdoğan ise "Bu faaliyetler hakkında çok fazla şey düşünmeme gerek yok. Zaten yargı gerekli adımı attı. Gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz." diye yanıt verdi.

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç, Libya'da şehit olan MİT mensubunun cenaze törenini haberleştirdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Şehit MİT mensubunun ismi Odatv'nin haberinde 7 gün önce Meclis'te İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından tarafından basın toplantısı ile duyurulmuş ve konuyla ilgili haberler yapılmıştı. Buna karşın Odatv şehit MİT mensubunun soyadını, aile ve köyünün bilgilerini haberinde vermedi.