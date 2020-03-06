“Odatv’ye yapılan bir intikam projesidir”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Özkoç fezlekesi ile Odatv soruşturmasını eleştirirken, "Dün yargı FETÖ’ya teslim edilmişti ve tecavüze uğramıştı ve yargı iğfal edilmişti. Bugün yargı Pelikan çetesine teslim edilmiş. FETÖ’nün yaptığı tecavüzün fazlasını şimdi Türk yargısına Pelikan çetesi yapıyor" dedi.

Basın toplantısında konuşan Engin Altay, Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklandığı, Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın ise tutuklama talebiyle 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmesine tepki gösterdi.

Altay, şehit MİT mensubunun TBMM'de daha önceden konuşulduğunu dile getirdi. "Odatv’ye yapılan operasyonun sebebi olarak gösterilen şehit MİT mensubuna ilişkin haberin daha önce farklı mecralarda da yayımlandığı ifade etti. MİT Başkanı’nın koskocaman çelenginin olduğu bir cenaze görüntüsünü yayımlamak nasıl bir devlet sırrı ifşasıdır” diyen Altay Odatv’ye yapılanın “bir intikam projesi” olduğunu dile getirdi

“ODATV’Yİ BIRAK BURAYA BAK”

Türkiye-Rusya arasında dün yapılan resmi görüşmede AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın katılmasını eleştiren Altay, “Libya şehidimizin cenazesinin yayımlayan Odatv’yi ‘devlet sırrını ifşa etmekten’ kapatan kafa AKP Sözcüsü’nü ve diğer Genel Başkan Yardımcısı’nı toplantıya dahil ediyor. Sayın Ömer Çelik ve Sayn Mahir Ünal’ın devlette bir görevi var mıdır” ifadelerini kullandı. Altay, “İki ülke arasında yapılan çok gizli devlet sırlarının ve belgelerinin masaya döküldüğü bir toplantıda Sayın Mahir Ünal’ın ve Ömer Çelik’in ne işi var. Eğer devlet sırrını afişe etmek ifşa etmek diye bir kusur aranıyorsa Odatv’yi bırak buraya bak, burada işte” dedi.