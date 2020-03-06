Odatv'nin kapatılması Adalet Bakanı'nın 2 ay önceki bu sözlerini hatırlattı

Odatv, dün gece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatıldı.

Odatv'nin erişime kapatılmasına tepkiler sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Tuncay Özkan, paylaşımında; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 2 ay önce katıldığı bir TV programındaki sözlerini hatırlatarak, "Çok değil 2 ay önce internete özgürlük getirdik diyordunuz. 2 ayda düştüğünüz duruma bakın" dedi.

Söz konusu progamda, Bakan Abdulhamit Gül, "Son birinci yargı paketinde şöyle bir düzenleme vardı Hakan bey: Bir suç oluşturan internet sitesinin bütününü değil, o ilgili içeriğin kısmının çıkartılması yönünde bir yine kanun düzenlemesi de oldu. O suça konu olan metnin ilgili kısmının çıkartılması yönünde..." ifadelerini kullanarak, yeni düzenlemeyle "suç" unsuru oluşturan haberin içeriğinin kaldırılacağını, bir sitenin tamamının kapatılmayacağını söylüyordu.

İşte Tuncay Özkan'ın paylaştığı o video: