Odatv sansürünün tüm çıplaklığı ile arka planı

5 Mart, 2020 Perşembe akşamı saat 22:30 sularında OdaTV haber sitesine ait https://odatv.com.tr adresine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun aynı gün ve 490.05.01.2020.-935064 sayılı idari tedbir kararı ile topyekun erişim engellendi. Bir başka deyişle, an itibarı ile OdaTV haber sitesine Türkiye’de bulunan İnternet kullanıcıları girememeye ve hatta OdaTV ekibi de ancak VPN ile kendi sitelerine ulaşıp, haber güncellemeye başladı. Bu makale yayın anı itibarıyla OdaTV’ye uygulanan keyfi sansür ve erişim engelleme uygulama sürecini detaylı bir şekilde tüm çıplaklığı ile kamuoyu ile paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

ODATV NEDEN ENGELLENDİ

OdaTV’nin engellenme sebebi son günlerde kamuoyu gündeminde sıklıkla yer alan, Türkiye’nin düzenlemiş olduğu sınır ötesi operasyonlarda şehit olan başta TSK mensupları olmak üzere MİT ve emniyet mensupları ile ilgili bir haber yapılmasıdır. Libya’da şehit düşen bir Milli İstihbarat Teşkilatı mensubuna ilişkin bilgiler, TBMM çatısı altında kamuoyu ile paylaşılmış ve birçok medya kuruluşu tarafından da haber yapılmıştır. OdaTV de üstün kamu yararı ve araştırmacı gazetecilik faaliyeti uyarınca, toplumun en hassas konularından biri olan şehitlerle ilgili haber yapmış olup Libya’da görevde iken şehit düşen MİT mensubuna ilişkin olarak 03.03.2020 tarihinde ‘Sessiz sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine ODA TV ulaştı’ başlığıyla bir haber yapmış ve bu haberi https://odatv.com.tr/sessiz-sedasiz-ve-torensiz-defnedilen-libya-sehidi-mit-mensubunun-cenaze-goruntulerine-odatv-ulasti-03032009.html URL adresinde yayınlamıştır. Hülya Kılınç imzalı bu haberde, başka haber kaynaklarının aksine OdaTV şehit düşen MİT mensubunun adını vermiş fakat soyadının sadece ilk harfini belirtmiş, dolayısıyla ismi “ifşa” etmemiştir.

ODATV’İ KİM VE NEDEN ENGELLEDİ

Bu haberle ilgili olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 04.03.2020 tarih ve 2020/43545 numarasıyla soruşturma başlatılmış ve ‘Sessiz sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine ODA TV ulaştı’ başlıklı haberin yayınlandığı URL adresi için 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca erişim engelleme kararı talep edilmiştir.

Aynı gün içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun erişimin engellenmesi talebini değerlendiren İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği 04.03.2020 tarih ve 2020/1183 Değişik İş sayılı kararı ile talebi kabul etmiş ve ‘Sessiz sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine ODA TV ulaştı’ başlıklı haberin yayınlandığı URL adresine erişimin engellenmesine hükmetmiştir. Kararda bu haberin yayınlandığı tarihte sorumlu yazı işleri müdürünün Barış Terkoğlu, haberi yazan muhabirin ise Hülya Kılınç olduğu belirtilmiş, erişiminin engellenmesi talep edilen haberle ilgili olarak 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27. maddesine istinaden Milli İstihbarat Teşkilatının ve görevlilerinin, faaliyet ve kimlik bilgilerinin hukuka aykırı şekilde “ele geçirilip ifşa edilmesi” suçu yönünden başlatılan soruşturma kapsamında, OdaTV haberinde Milli İstihbarat Teşkilatının ve görevlilerine ilişkin bilgilerin yer aldığının tespit edildiği belirtilmiştir.