Odatv neden kapatıldı... Saklanan asıl gerekçe

1 milyar 207 milyon 806 bin 329…

Bu sayı ne biliyor musunuz:

Bu sayı, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihi arasında Odatv’de okunan haber sayısı!

Peki…

3 milyon 392 bin 761…

Bu sayı ne biliyor musunuz:

Odatv’de geçen yıl günlük okunan haber sayısı!

Peki…

80 milyon 45 bin 131…

Bu sayı ne biliyor musunuz:

Odatv’ye haber okumak için bir yılda giren kişi sayısı!

Bitmedi:

Odatv’ye bu yıl başında günlük haber okumak için giren kişi sayısı ortalaması artık 1 milyonu aştı:

Örneğin, 1 Ocak’ta 1 milyon 41 bin 657.

Örneğin, 20 Ocak’ta 1 milyon 286 bin 402.

Örneğin, 28 Şubat’ta 1 milyon 20 bin 456.

Uzatmayalım yani aslında…

Odatv’yi kapatmadılar sadece…

Milyonlarca insanın haber okuma özgürlüğü elinden alındı.

Milyonlarca insanın gerçekleri öğrenme hakkı elinden alındı.

Milyonlarca insanın bilgi edinme hakkı elinden alındı.

Sadece Türkiye’nin değil…

Sadece Ortadoğu’nun değil…

Sadece Avrupa’nın değil…

Dünyanın en çok takip edilen haber siteleri arasında yer alan Odatv kapatıldı!

Gazete olarak örnek vermek gerekirse günlük tirajı 1milyonu aşan Odatv kapatıldı! Bu rakam neredeyse Türkiye’de satılan gazetelerin toplamına eşittir!

Dünyada tanınan Türkiye’nin yüz akı Odatv neden kapatıldı?

Söylenen MİT şehidi haberi yaptığı için!

Dünyanın hiçbir yanında vefat eden istihbarat görevlisinin haberi yapan bir medya organı kapatılmadı.

Adı tam yazılmayan, ismi TBMM kürsünden açıklanan şehit MİT görevlisinin cenaze haberini yazmak nasıl “kamu güvenliği” meselesi yapılır? Şehit cenazesiyle hangi sır ortaya serildi? Yok öyle bir şey...

Böyle bir haber dünyada nasıl ceza konusu olabilir? CIA görevlisinin cenaze törenin yapıldı diye kim hapse atıldı?

Mesele başkadır:

Odatv’nin niçin kapatıldığını bugün bırakın Türkiye’yi dünyada bilmeyen yoktur:

Mesele, şehit haberi değildir.

Mesele, Odatv haberciliğinden siyasal iktidarın rahatsızlığıdır.

Mesele, Odatv’nin ısrarla gerçekleri yazmasıdır.

Mesele, Odatv’nin tam bağımsız yayın organı olmasıdır.

Hele…

Odatv’yi bilmeyen mi kaldı:

Şehit bizim şehidimizdir.

Vatan bizim vatanımızdır.

Ülkenin güvenliği bizim güvenliğimizdir.

Odatv, 13 yıldır bu çizgide haber yapmaktadır. Kimse Odatv’yi teste tabi tutamaz:

Odatv, katıksız yurtseverdir.

Odatv, Kuvayı Milliye ruhuna sahiptir.

Maksat “kamu güvenliği” değildir.

İşin özü basın özgürlüğünün yok edilmesidir. Hakikatlerin ortaya çıkmasını engellemektir.

AKP iktidarı tarihe “sansürcü” diye geçecekse geçsin.

Fakat:

Odatv, Aziz Nesinlerin, Sabahattin Alilerin, Rıfat Ilgazların sürekli kapatılan “Marko Paşa” dergisini ısrarla çıkarma çabasının tarihi bilincindedir. Bu bayrak yere düşmeyecektir.

Odatv, susmayacaktır.

Ve arkadaşlarımız dün FETÖ kumpasında olduğu gibi yarın da zindandan çıkıp habercilik yapmaya devam edecektir…

Odabudsman

Odatv.com.tr