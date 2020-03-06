Odatv avukatları erişim engeli kararına itiraz etti

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanması ve Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın ifadeye çağrılmasının ardından Odatv'ye erişim engeli getirildi.

Odatv avukatları bugün erişim engeli kararına itiraz etti.

Avukat Yaman Akdeniz, “Hakimlik, BTK ile görüşüyor, Odatv hakkında başka karar olup olmadığını araştırıyor. Topkeyün engellemenin sebebinin İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararı olmadığı anlaşıldı” dedi.

“Odatv adına İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin erişimin engellenmesi kararının kaldırılması için biraz önce itiraz edildi. Odatv haber sitesine yönelik topyekün erişimin engellenmesi uygulamasının derhal kaldırılması talep edildi” diyen Avukat Akdeniz şöyle devam etti:

“İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği bugün karar vermeyecekmiş. İş büyüyor, Odatv için Ankara'dan Cumhurbaşkanlığı talebi, BTK eli ve Ankara'daki bir sulh ceza hakimliği onayı ile yeni bir karar verilmesi söz konusu.”

İşte o mesajlar: