Muhterem Nur öldü iddiası

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Müslüm Gürses'in eşi sanatçı Muhterem Nur'un hayatını kaybettiğini iddia etti.

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un bilincinin kapanmıştı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlanmıştı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Muhterem Nur'un vefat haberi üzerine Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muhterem Nur vefat etmiş. Balkan kızıydı. İlginç bir hayat öyküsü vardı. Herkes zanneder ki Müslüm Gürses’in hayatına girince Müslüm Baba’nın hayatı düzene girdi. Bilmezler ki Müslüm Baba o çelebi ve sessiz sedasız tavrı ile Muhterem Nur’un hayatına düzen getirdi. Rahmet olsun" dedi.

MUHTEREM NUR KİMDİR

Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, 1932 yılında Makedonya'nın Manastır şehrinde dünyaya geldi. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü.

Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti.. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. Uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı.