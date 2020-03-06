Muhterem Nur'dan üzen haber

Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altında olan Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur’un bilincinin kapandığı bildirildi.

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın aktardıklarına göre; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Muhterem Nur önceki gün yeniden yoğun bakım ünitesine alındı. Kan değerleri değişen Muhterem Nur solunum ve diyaliz cihazına bağlandı. Bilinci kapanan 87 yaşındaki Nur'un son durumu Gürses hayranlarını da üzdü.

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