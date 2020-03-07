Odatv editörü gazeteci Mert Taşçılar okurlarıyla buluştu. “Dindar ve Kindar Milli Eğitimin İflası” kitabını imzalayan Taşçılar’ın imza günü yaklaşık 5 saat sürdü.

Ankara Kitap Fuarında okurlarıyla buluşan Mert Taşçılar, Galeati Yayıncılık standında yer aldı. Taşçılar’a, dün akşam mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yazar Murat Ağırel de destek verdi.

Mert Taşçılar, Ankara Kitap Fuarının son günü olan yarın da 13.30'dan itibaren Galeati Yayıncılık standında okurlarıyla buluşacak.

İşte imza gününden fotoğraflar: