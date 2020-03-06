Meral Akşener hem Odatv tutuklanmasına hem erişim engeline böyle karşı çıktı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında dikkat çeken açıkamalarda bulundu.

Meral Akşener, hem Odatv'nin dün gece Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılmasına hem de Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç'ın, MİT şehidimizle ilgili yayımladığımız haberle ilgili tutuklanmasına değindi.

"BEN BU HABERİ DUYDUĞUMDA ÇOK ÜZÜLDÜM"

Odatv'ye erişim engellemesiyle ilgili olarak, "Ben bu haberi duyduğumda çok üzüldüm" diyen Meral Akşener, "Odatv’nin dün akşamdan itibaren erişimin engellenmesi de çok yanlış, ayıp, doğru bir şey değil. Zaten demokrasiyle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Onu iyice kuvvetlendiren bir tutum" dedi.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına da karşı çıkan Meral Akşener, "Şimdi ben Barış Bey’in durumuna nasıl bakıyorum, onu söyleyeyim. Ben Sayın Erdoğan’ın yerinde olsam, MİT Müsteşarının yerinde olsam, Sayın Akar’ın yerinde olsam, bir sızıntı var demektir. Bu sızıntının nereden çıktığını, nasıl olduğunu araştırır, asıl soruşturmayı Barış Bey’e değil, o alana, varsa kişi ya da kişilere açardım. Yani burası sonuç” diye belirtti.