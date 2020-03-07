08 MART 2020 PAZAR | Mobil Uygulamalar

MEB'ten yurt dışına çıkış yasağı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı (MEB) Mustafa Safran imzasıyla MEB personeline ve öğrencilere yurt dışı yasağı getirildi...

MEB'ten yurt dışına çıkış yasağı

 

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı (MEB) Mustafa Safran imzasıyla MEB personeline ve öğrencilere yurt dışı yasağı getirildi.

Yayınlanan genelge ile; proje, toplantı vb. yurt dışı görevlendirmeler dışında diğer ülkelerde yaygınlaşan koronavirüs salgını nedeniyle öğrenci ve personelin yurt dışına çıkmamasını, çıkanların da dikkatli olmasını istendi.

İşte o yazı:

Odatv.com.tr


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