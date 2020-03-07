MEB'ten yurt dışına çıkış yasağı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı (MEB) Mustafa Safran imzasıyla MEB personeline ve öğrencilere yurt dışı yasağı getirildi.
Yayınlanan genelge ile; proje, toplantı vb. yurt dışı görevlendirmeler dışında diğer ülkelerde yaygınlaşan koronavirüs salgını nedeniyle öğrenci ve personelin yurt dışına çıkmamasını, çıkanların da dikkatli olmasını istendi.
İşte o yazı:
Odatv.com.tr
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