07 MART 2020 CUMARTESİ | Mobil Uygulamalar

Katy Perry ve Orlando Bloom düğününü erteleten olay

İlk bebeklerini bekleyen Katy Perry ve Orlando Bloom çiftinin yaz başında Japonya'da planladıkları düğün, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Katy Perry ve Orlando Bloom düğününü erteleten olay

 

İlk bebeklerini bekleyen Katy Perry ve Orlando Bloom çiftinin yaz başında Japonya'da planladıkları düğün, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Birlikte ilk bebeklerini heyecanla bekleyen Katy Perry ve Orlando Bloom çifti, Japonya’da planladıkları düğünü ertelemek zorunda kaldı.

ABD'YE TAŞINABİLİR

People’ın haberine göre, çifte yakın bir kaynağın belirttiği üzere yaz başlarında yapmayı düşündükleri düğünü koronavirüsün hızla yayılması nedeniyle ertelemeye karar verdi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, 150 davetlinin katılacağı düğün için her bir detayı düşünen çift, salgın nedeniyle tüm planlamaları durdurdu. Çift, düğünü ABD’ye taşıyabilir. 

Odatv.com.tr


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