Soylu, Başbakan'a böyle seslendi: Kabiliyet yok bundan sonra olacaklara bakın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırındaki göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sınırı geçenlerin sayısının 143 bini geçtiğini belirten Soylu, Yunan Başbakan Miçotakis’e yüklendi. Soylu, "Miçotakis'in sınırları tutma gibi bir kabiliyeti yok. Siz bundan sonraki olacaklara bakın" ifadelerini kullandı. Soylu ayrıca sınırı geçenlerin sayısının 143 bini geçtiğini açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarında öne çıkan kısımlar şöyle:

- 21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi 'Şaka yapıyorsunuz' derdik ama bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu: Maskeler düştü.

- Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı.

- Miçotakis'in ülkesinde toplam 115 bin yabancı var. Bizde ne kadar var? 4 milyon sığınmacı var. İnsan bir söz söylerken boyuna bakar. Cenevre Sözleşmesi'ni tamamen ihlal ettiler.