Soylu, Başbakan'a böyle seslendi: Kabiliyet yok bundan sonra olacaklara bakın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan sınırındaki göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sınırı geçenlerin sayısının 143 bini geçtiğini belirten Soylu, Yunan Başbakan Miçotakis’e yüklendi. Soylu, "Miçotakis'in sınırları tutma gibi bir kabiliyeti yok. Siz bundan sonraki olacaklara bakın" ifadelerini kullandı. Soylu ayrıca sınırı geçenlerin sayısının 143 bini geçtiğini açıkladı.
Bakan Soylu'nun açıklamalarında öne çıkan kısımlar şöyle:
- 21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı bize söyleselerdi 'Şaka yapıyorsunuz' derdik ama bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu: Maskeler düştü.
- Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı.
- Miçotakis'in ülkesinde toplam 115 bin yabancı var. Bizde ne kadar var? 4 milyon sığınmacı var. İnsan bir söz söylerken boyuna bakar. Cenevre Sözleşmesi'ni tamamen ihlal ettiler.
- Timlerimiz dün gece göreve başladı.Bu tarafa itme yapacaklardı, burada polis özel harekatımıza da, sınır ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize de teşekkür ediyorum, hepsini tıkadılar. Biz ona literatürde 'tıkama' diyoruz. Onların itmelerine müsaade etmediler.
- Sınırı geçenlerin sayısı 143 bini aştı.
- Miçotakis'in sınırları tutma gibi bir kabiliyeti yok. Siz bundan sonraki olacaklara bakın. Bundan öncekiler bir şey değil.
Odatv.com.tr
"Bu görüntüden bir an önce uzaklaşılması aynı zamanda bir milli beka sorunudur"
44 baro başkanından ortak tepki
“Çok kısa zamanda hem kitap hem de barış'lar Silivri'den çıkacaklar”
Odatv avukatı “algı operasyonunun” perde arkasını anlattı
"Kimse Türkiye'ye güvenip de..."
Karamollaoğlu'ndan ateşkes açıklaması... "kimse Türkiye'ye güvenip de, 'alın burayı siz silahsızlandırın, burada barış olsun' diyemez"
“Dün FETÖ ile birlikte susturamadınız, şimdi de susturamayacaksınız”
Bugün köşelerini tutuklanan Barışlar'a ayırdılar...
Şehidin fotoğraflarını devre arkadaşları yayınladı ama gazeteciler tutuklandı
Soru şu: Birileri Odatv üzerinden başka operasyonlara mı hazırlanıyor?