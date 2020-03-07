İlk defa birlikte kamera karşısında

İlişkileri gündemden düşmeyen komedyen Cem Yılmaz ve oyuncu Serenay Sarıkaya, ilk kez kamera karşısına geçerek birlikte röportaj verdi.

Yemek yiyen ikili, çıkışta gazetecilerin sorularına esprili bir dille yanıtladı.

Yılmaz ve Sarıkaya muhabirlerin, “İlk kez birliktesiniz” sözüne kahkaha atarak karşılık verdi.

"Her şey neşeli, mutluyuz" diyen Yılmaz, muhabirin "Serenay Hanım'a hangi şarkıyı söylemek istersiniz" sorusuna karşılık olarak ise "Küçücüğüm Her şeyim" dedi.

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