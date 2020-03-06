“İfşanın ifşası” olamaz

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu önceki gün sabah 4 sıralarında gözaltına alındı.

Gözaltı kararının; şehit olan MİT mensubu ile ilgili haberimiz olduğu belirtildi.

Gözaltına alındıktan 17 saat sonra, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu’nun ifade işlemi başladı. Terkoğlu'nun ifadesi saat 22.40 sularında tamamlandı.

Savcılık, Terkoğlu'nu tutuklama talebi ile mahkemeye sevk etti. 4. Sulh Ceza Hakimliği, yaklaşık 24 saat sonra Terkoğlu’nun tutuklanmasına karar verdi.

Terkoğlu’nun avukatları bugün sundukları dilekçeyle tutukluluğa itiraz talebinde bulundu.

Dilekçede, tutuklama kararının, “kopyala-yapıştır” yöntemiyle tanzim edildiği izlenimini verdiği belirtildi.

BU CEZANIN İNFAZI 8 AYDAN FAZLA OLAMAZ

Terkoğlu hakkında iddianame hazırlanıp kamu davası açıldığında dahi, bu dava Asliye Ceza Mahkemeleri nezdinde görüleceğinden yargılama sonunda bir hüküm verilecek olsa dahi bu cezanın infazının 8 aydan fazla olmayacağına dikkat çekildi.

Delil karartma şüphesinin varlığından söz edilemeyeceğine işaret edilen dilekçede, sosyal medya üzerinden ve bazı basın-yayın kuruluşlarınca Odatv’ye linç kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.

Suçlamaya konu habere ilişkin, şehidimizin kimlik bilgilerinin birçok haber sitesinde ve gazetede yer aldığı, ayrıca İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından da TBMM’nde 26 Şubat 2020 tarihinde yaptığı basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

“İfşanın ifşası” olamayacağına işaret edilen dilekçede, deşifre edilecek bir bilginin olmadığı ve atılı suçun maddi ve manevi unsurları oluşmadığı ifade edildi.

Odatv.com.tr