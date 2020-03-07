08 MART 2020 PAZAR | Mobil Uygulamalar

İdlib gazisini sevindiren sürpriz

Türk Hava Yolları uçağıyla memleketi Erzincan'a seyahat eden İdlib Gazisi Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'ne kabin ekipleri ve pilotlar doğum günü sürprizi yaptı...

İdlib gazisini sevindiren sürpriz

 

Türk Hava Yolları uçağıyla memleketi Erzincan'a seyahat eden İdlib Gazisi Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'ne kabin ekipleri ve pilotlar doğum günü sürprizi yaptı.

Hanözü için doğum günü pastası kesildi, yolcular da alkışlarla kutlamaya eşlik etti.

İşte o anlar:

Odatv.com.tr


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