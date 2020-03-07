İdlib gazisini sevindiren sürpriz

Türk Hava Yolları uçağıyla memleketi Erzincan'a seyahat eden İdlib Gazisi Uzman Çavuş Yusuf Taha Hanözü'ne kabin ekipleri ve pilotlar doğum günü sürprizi yaptı.

Hanözü için doğum günü pastası kesildi, yolcular da alkışlarla kutlamaya eşlik etti.

İşte o anlar:

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