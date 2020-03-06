Hiçbir ülkede cinsiyet eşitliği yok

Birleşmiş Milletler'in son raporu dünyada kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliği gözler önüne serdi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) raporuna göre, dünya nüfusunun hala yüzde 90'ı kadınlara önyargılı yaklaşıyor.

UNDP, 75 ülkede siyaset, iş ve eğitim gibi alanlarda kadınlara yönelik ön yargıların incelendiği ''Toplumsal Cinsiyet Sosyal Norm Endeksi'' adlı yeni raporunu açıkladı. UNDP, dünya nüfusunun yüzde 90'ının kadınlara karşı bir tür ön yargısı olduğunu bildirdi.

Euronews Türkçe’den Yalçın Ademoğlu’nun haberine göre; dünyadaki kadın ve erkeklerin yarısı, erkeklerin daha iyi siyasetçi ya da lider olacağına inanıyor. Yüzde 40'tan fazla bir kesim ise erkeklerin iş hayatında daha iyi yönetici olduğu ve erkeklerin bir işi kadınlardan daha fazla hak ettiği görüşünü paylaşıyor.

DÜNYA GENELİNDE HİÇBİR ÜLKEDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ YOK

Dünya genelinde yüzde 28'lik bir kesim ise bir erkeğin ''eşini dövebileceğini'' düşünüyor. Rapora göre dünya genelinde hiçbir ülkede cinsiyet eşitliği bulunmuyor.