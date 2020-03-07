Helal size Gaziler

Gaziler, Suriye'nin İdlib kentinden tedavi için Hatay’a getirilen yaralı askerlerimizi karşılamak için Hatay’a gitti.
İdlib’den gelen yaralı askerleri ziyaret etmek isteyen gaziler, Türk bayraklı otobüsle yola çıktı.
Sosyal medyada Hülya İnanç adlı kullanıcı gazilerin fotoğraflarını paylaşıp “Anacım Hatay’a gidiyoruz idlip gelen yaralı arkadaşlarımızı ziyarete… Emekli maaşları kesilen gazilerimiz, idlib’den gelen yaralı arkadaşlarını ziyaret etmişler. Organları kalplerinde takılı...” notunu düştü.
İşte o mesaj ve fotoğraflar:
Odatv.com
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