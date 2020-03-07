Hackleyip İstiklal Marşı paylaştılar

İsrail'de yayımlanan The Times of Israel gazetesinin haberine göre İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in Twitter hesabı hacklendi.
Gazetenin paylaştığı görsellere göre hacklenen hesaptan cumartesi sabahına doğru saat 02:00'da "Filistin'e özgürlük" ifadesinin yanı sıra Türkiye bayrağı ile Mehmet Akif Ersoy'a atıfla İstiklâl Marşı'nın sözleri paylaşıldı.
KISA SÜREDE SİLDİ
BBC Türkçe’nin haberine göre; Bennett'in hesabından bu tweetlerin atılmasından kısa bir süre sonra bu paylaşımların silindiği görüldü. Gazetenin haberinde Bennett'in telefonunun mu hacklendiğinin yoksa internet tarayıcısı üzerinden mi hacklendiğinin net olmadığı belirtildi. Edinilen bilgilere göre hacklemenin telefon üzerinden gerçekleşti.
Ocak 2018'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eski yardımcılarından Dore Gold'un hesabının da hacklendiği, bu durumu "Türk siber ordusu Ayyıldız Tim"in üstlendiği aktarıldı.
Odatv.com.tr
"Bu görüntüden bir an önce uzaklaşılması aynı zamanda bir milli beka sorunudur"
44 baro başkanından ortak tepki
“Çok kısa zamanda hem kitap hem de barış'lar Silivri'den çıkacaklar”
Odatv avukatı “algı operasyonunun” perde arkasını anlattı
"Kimse Türkiye'ye güvenip de..."
Karamollaoğlu'ndan ateşkes açıklaması... "kimse Türkiye'ye güvenip de, 'alın burayı siz silahsızlandırın, burada barış olsun' diyemez"
“Dün FETÖ ile birlikte susturamadınız, şimdi de susturamayacaksınız”
Bugün köşelerini tutuklanan Barışlar'a ayırdılar...
Şehidin fotoğraflarını devre arkadaşları yayınladı ama gazeteciler tutuklandı
Soru şu: Birileri Odatv üzerinden başka operasyonlara mı hazırlanıyor?