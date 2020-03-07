Bu sözler Akit TV'de söylendi: "Günlük 1,5 milyon okuyucusu olan Odatv'nin kapatılması doğru değil"

Akit TV’de Serkan Güzel’in sunduğu Sınır Ötesi programında, Odatv’ye erişim engellemesi getirilmesi eleştirildi.

Gazeteci-Yazar İsmail Türk programda, “Günlük 1.5 milyon okuyucusu bulunan Odatv’nin kapatılmasını doğru bulmuyorum. Aynı görüşü benimsemediğim halde doğru bulmuyorum” ifadelerini kullandı.

Türk, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Suç var ise bu bağımsız mahkemelerin işidir ve o suç kişileri bağlamalıdır. 1.5 milyon okuyucuyu cezalandırmak olarak düşünüyorum. Basın özgürlüğüne, adalete bir fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. Eğer Türkiye’mize bir fayda getirecekse bunların hepsini kapatalım. 28 Şubat tıpkı böyle yapıyordu. Bunu söylemek bir gazetecilik vicdanı olarak görevimdir.”

İşte o sözler: