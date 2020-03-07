Galatasaray’da “lise” tartışması

Galatasaray’da divan üyeleri ile Galatasaray Lisesi yönetimi arasında tartışma olduğu gündeme geldi.

Türkiye gazetesi yazarı Öcal Uluç, “Galatasaray’da “skandal” tablo!..” başlıklı yazısında, Galatasaray Divan Kurulu üyesinin yazdığı mektubu aktardı.

Öcal Uluç, “Şimdi ‘Liseci zihniyetin, derin Galatasaray’ın önderi’ İnan Kıraç’ın ‘Galatasaray Başkanlığı’na aday gösterdiği’ Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’na soruyorum; ‘Divan Kurulunuzun bütün üyelerini töhmet altında bırakan’ bu skandal mektuba ne cevap verdiniz? Yoksa, ‘yiyip, susup’ hazmetmeye mi çalışıyorsunuz?..”

İşte o yazı….

İster inanın ister inanmayın, “öyle şeyler oluyor” ki G.Saray’da, insan inanamıyor!.. Hele hele, “Liseli - Lisesiz ayrımı yoktur” diye düşünen üyeler, “Liseciler” dediğimizde, bize hakaretler yağdıranlar, “bir Galatasaray Divan Kurulu üyesinin yazdıklarını” iyi okusunlar, bakın neler oluyor?

“Kendilerini G.saray Kulübü’nün ‘asli sahibi’ sanan” Liseciler de okusunlar ve bayram etsinler; işte “G.Saray Divan Kurulu üyesinin yazdıkları” ve de Divan Kurulu Başkan Yardımcısı’nın “üyenin yazdıklarını teyit eden” açıklaması… Üye yazıyor ki; “Aşağıdaki yazı şubat ayı Divan Kurulu toplantı tutanağından alınmıştır. Galatasaray Lisesi Müdürlüğü’ne atandıktan sonra F.Bahçe Kulübü üyeliğinden istifa eden Sn. Vahdettin Engin bizlerden şunları talep ediyor:

DERSLİK, KORİDOR, YATAKHANE, YEMEKHANE, LAVABO VE BENZERİ YERLERİ DİVAN TOPLANTISINA GELEN ÜYELER KULLANMASINLAR!

Ben merak ettim, koridor kullanmadan ışınlanarak mı salona geleceğiz?

Lavabo kullanılmayacaksa, ördek veya lazımlık mı getireceğiz? Kantinden bir su-tost alamayacak mıyız? Aramızda derslik ve yatakhaneyi kullanan var mıdır bilmiyorum, ancak ben ne duydum, ne de şahit oldum böyle bir şeye. Ne de oy kullanmak dışında dersliğe girdim.

Ayrıca, somut olarak ne yaşanmıştır da, böyle bir uyarı yazısı yazılmıştır?”

Ve… Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan “bunca yıldır görülmemiş, duyulmamış, yaşanmamış” ve de “anlamı ‘tüyler ürpertici’ olan” bu cümleleri, “Elektronik imzalı olarak Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden gelen evrakı okuyarak” teyit ediyor:

“Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği, kanunlara aykırı davranış ve eylemlerde bulunulmaması, gerekli tedbir ve önlemlerin tarafınızdan alınması gerekmektedir.

Eğitim, öğretim yapılan lisemizde, Millî Eğitim Bakanlığı mevzuat ve hükümlerine aykırı davranışta bulunulmaması hususunda gerekli tedbirlerin Divanca alınması gerekmektedir.”

Vay canına; “Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyeleri”, meğer “neler neler yapıyormuş” ki, Lise salonundaki toplantılarda; “böyle” sert bir uyarı geliyor!..

Bitmedi, Lise Müdürlüğünün talimatı devam ediyor; “Öğrencilerin kullandığı derslik, koridor, yatakhane, yemekhane, lavabo ve benzeri yerler kullanılmamalıdır. Kanunlara ve yasalara aykırı doğacak herhangi bir eylem ve davranışın sorumluluğu kulübünüz ve Divan Kurulu yönetim ve üyelerine aittir. İlgili mevzuatlar çerçevesinde hareket edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması koşuluyla gerekli iznin verilebileceği hususunda bilgilerinizi rica ederim.”

Vay, vay, vay; açıkça görülüyor ki, Galatasaray Kulübü ve Divan Kurulu adına, “tam bir skandal tablo var” bu talimatın içinde…

Şimdi “Liseci zihniyetin, derin Galatasaray’ın önderi” İnan Kıraç’ın “Galatasaray Başkanlığı’na aday gösterdiği” Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’na soruyorum; “Divan Kurulunuzun bütün üyelerini töhmet altında bırakan” bu skandal mektuba ne cevap verdiniz? Yoksa, “yiyip, susup” hazmetmeye mi çalışıyorsunuz?..

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