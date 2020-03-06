06 MART 2020 CUMA | Mobil Uygulamalar

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi mi

Fenerbahçe, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Fenerbahçe, söz konusu iddiaları resmi sosyal medya hesabından yalanladı.

Fenerbahçe'de Abdullah Avcı dönemi mi

 

Fenerbahçe, Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Antalyaspor maçında istifasını yönetime sunan Ersun Yanal'ın görevi Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor mücadelesi ile son bulmuştu. Sarı-lacivertli ekibin yarın Denizlispor ile oynayacağı mücadelenin ardından Abdullah Avcı ile anlaştıklarını açıklaması beklendiği ileri sürüldü.

Yeni sezonda Abdullah Avcı'nın teknik heyetine Emre Belözoğlu'nun da katılacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE YALANLADI

Fenerbahçe, söz konusu iddiaları resmi sosyal medya hesabından yalanladı.

Odatv.com.tr


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