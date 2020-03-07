Fehmi Koru bıktı, yazmayı bıraktı

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, kendi internet sitesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Fehmi Koru, "Gazeteciler tutuklanmasın, yayınlara müdahale edilmesin, insanların haber alma hakları hiçbir gerekçeyle sınırlanmasın diye yırtınıp duruyorum; son günlerde olanlar, olanlara hükümet çevrelerinden ve iktidar partisin"in itibar ettiği yazarlar ve yorumcular tarafından verilen destekler aklı zorlayan boyutlara erişti" diye ifade ederek, okurlarından anlayış beklediğini ve bir süre yazmayacağını duyurdu.

Fehmi Koru, "Yeniden aynı şeyleri kim bilir kaçıncı kez tekrar etmenin kimseye bir yararı var mı? Varsa ben bilmiyorum" derken, "Galiba yazı faaliyetine hiç değilse bir süreliğine ara verip güncellikten biraz uzak kalmak en iyisi" diye belirtti.

Fehmi Koru'nun yazısı şu şekilde:

"Geçmişte ben neyi savunuyor idiysem, şu yakınlarda neyin olmasını nelerin olmamasını istemişsem, Türkiye’de şu sıralarda hemen hepsinin tersi işler gündemi belirliyor.

Suriye ve Libya’da Türkiye’nin müdahil olduğu gelişmeler her geçen günü ülke ve insanı için çok daha tehlikeli hale getiriyor.