Eski Basın Savcısı: Alenileşen olayı yazmak suç değil

Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ile gazeteci Hülya Kılınç’ın tutuklanmasına ilişkin konuşan eski basın savcısı ve eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, “Alenileşen olayın daha sonra yazılması, söylenmesi suç oluşturmaz. Bu konudaki kanununda öngörülen husus, daha çok özel kasıtla işlenebilen suçtur” dedi.

Özgündüz, “Haberde bahsedilen görevlinin kimliği daha önce açıklanmıştı. Dolayısıyla bir kez alenileşen bir olayın daha sonra yazılması suç oluşturmaz. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27. maddesinde öngörülen husus, daha çok özel kasıtla işlenebilen suçtur. Yani siz bir MİT görevlisinin açığa çıkması için özel kasıtla bunu yapmanız gerekir. Halbuki bu olayda şehit olmuş birinin cenaze haberi yapılıyor” dedi.

Cumhuriyet’ten Leyla Kılıç’ın haberine göre; Terkoğlu’nun ‘talimat’ ile tutuklandığını söyleyen Özgündüz, “İktidar baskı ve sansür uygulamak istiyor ama yargının buna alet olması üzücü. Terkoğlu hakkında istinad edilen suç tutuklanmayı gerektirmez. Çünkü delillerin karartılma durumu yok. Geçmişte FETÖ’cülerin yaptığının başka bir versiyonu ile karşı karşıyayız” diye konuştu.

HÂKİM KARARI YOK

Odatv’nin erişime engellenmesinin hukuksuzluk olduğunu kaydeden Ali Özgündüz, “Bir hâkim kararı olmadan yani bir hükümet memurunun kararı ile bir haber sitesi erişime engellendi. Bu basına sansürün bir başka göstergesidir. Bir sitenin erişime engellenebilmesi için silah ticareti, cinsel istismar, intihara teşvik, uyuşturucuya özendirme gibi belirli bir suç teşkil etmesi gerekir” ifadelerini kullandı. Terkoğlu ve Kılınç’ın ardından gazeteci Barış Pehlivan’ın tutuklanmasını “basına gözdağı” olarak nitelendiren Özgündüz, “Haberin yazarı belli ise burada genel yayın yönetmenine aynı eylemden dolayı suç istinat edilemez. Bu hukuksuzluktur” dedi.

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