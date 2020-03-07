07 MART 2020 CUMARTESİ | Mobil Uygulamalar

Ertuğrul Akbay anılıyor

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay, hayatını kaybedişinin birinci yıl dönümünde sevenleri tarafından anılacak.

Ertuğrul Akbay anılıyor

 

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay, hayatını kaybedişinin birinci yıl dönümünde sevenleri tarafından anılacak.

Akbay, bugün saat 15.00'te ölümünün birinci yılında İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak…

Geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 2 Mart 2019 günü hastaneye kaldırılan Ertuğrul Akbay, 7 Mart 2019 günü hayata veda etmişti.

Odatv.com


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