Sanatçılardan ve siyasetçilerden Odatv'ye destek: Engeller aşılmak içindir

Odatv’ye yapılan operasyona sanat ve siyaset camiasından gösterilen tepkiler büyüyor. Şair Ataol Behramoğlu, tiyatrocu Levent Üzümcü, sunucu Metin Uca, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve SOL Parti üyesi Alper Taş, Odatv tutuklamalarına ve Odatv’ye getirilen erişim engellemesine tepki gösterdi.

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Gazeteci Hülya Kılınç iki gün önce tutuklandı. Tutuklanmalarına ise şehit MİT mensubunun cenazesine ilişkin haberimiz gerekçe gösterildi. Ancak Odatv’nin haberinden 7 gün önce şehit MİT mensubunun kimlik bilgileri İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ tarafından Meclis’te yaptığı basın toplantısı ile açıklanmıştı. Özdağ’ın açıklaması birçok medya kuruluşunun sayfalarında yer almıştı.

Öte yandan dün akşam saatlerinde, Odatv’ye, Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından erişim engeli getirildi.

Bugün ise savcılığa ifadeye çağrılan Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, ifadesinin ardından tutuklama talebiyle 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

SANATÇILARDAN VE SİYASETÇİLERDEN ODATV TUTUKLAMALARINA TEPKİ

Odatv’ye yapılan operasyonlara siyaset ve sanat camiasından birçok isim tepki gösterdi. Gerek sosyal medyadan gerek basından gerek kürsüden Odatv’ye destek mesajları verildi.

Odatv’ye konuşan şair Ataol Behramoğlu, Odatv’ye yapılan operasyona tepkisini, “Benim görüşüm şudur, esasında bugünkü iktidar, iktidarı elinde tutan güç Türkiye’yi bütün uygar dünyaya kapatmak ve kendi çıkarları ve karanlık dünya görüşü doğrultusunda bütün aydınlanma pencerelerini yok etmek yönünde ilerliyor. Odatv’nin kapatılması budur. Ama bunu başaramayacaklar! Karanlıklaştırma operasyonunda püskürtüleceklerdir ve sonları yakındır” ifadeleriyle gösterdi.

“DEMOKRASİYLE İNSAN HAKLARIYLA HİÇBİR İLGİSİ YOK”

Tiyatrocu Levent Üzümcü ise Odatv’ye desteğini dile getirerek, “Bu, dün olmadı bugün olmadı ama yarın bitecek. Şu an yapılanların demokrasiyle insan haklarıyla hiçbir ilgisi yok. Sadece keyfi uygulamalar bunlar. Ama bu kararların altına imza atanlar bedelini ödeyecekler çünkü her yanlış bir gün doğruyla sonuçlanıyor, ama bugün ama yarın” diye belirtti.

“DEVLET SIRRI DİYE YUTTURUP GÖZDAĞI VERMEK…”

Sunucu ve programcı Metin Uca ise Odatv’ye yapılan operasyonun, gazetecilere verilen bir gözdağı olduğunu söyledi. Metin Uca şu açıklamalarda bulundu:

“Aslında ‘bir ülke neyse medyası odur' sözünün bu kadar doğru olabileceğini, bu kadar net bir şekilde kanıtlayacak başka bir şey de yaşanmadı herhalde diye düşünüyorum. Çünkü hukukun ayaklar altına alındığı, tek adamlık sisteminin, gözdağıyla, önceden belirterek, bağıra bağıra kararların üstünde etkili olduğunun binlerce örneğini gördüğümüz bir ortamda birinin ‘ne düşünüyorsunuz, bu konuda ne önlem alacaksınız’ sorusuyla başlayan bir sürecin geldiği noktadır. Devlet sırrı diye yutturup gözdağı vermek için gazetecilerin gözaltına alınması ve ondan sonra da onların yayın organını YouTube’a mahkum edecek bir noktaya getirmesi aslında bence ‘Türkiye neyse medyanın hali nedir’ sorusunun da cevabıdır. Kabul edilebilir bir yanı yoktur ama şaşırtıcı da değildir. Bu sonucu herkes zaten biliyordu, görüyordu. İşin kötü yanı artık bunun kanıksanır hale gelmiş olması.”

“FETÖ’NÜN DAHİ AKIL EDEMEDİĞİ…”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Odatv’ye getirilen erişim engelinin FETÖ tarafından dahi yapılmadığını dile getirdi. Lütfü Türkkan şöyle konuştu:

“Bu ülkeye demokrasiyi çok görenler tarafından yönetiliyoruz maalesef. Başımızda bulunan bütün belaların tamamı da demokrasinin olmamasıyla alakalı. Dış politikada çarptığımız duvarlar, ekonomide yuvarlandığımız uçurumlar, bunların hepsi de demokrasinin eksikliğiyle alakalı. Bugün bir darbe daha. Daha hiç FETÖ döneminde dahi yapmaya akıl edemedikleri basına sansürün en uç kısmını uygulamışlar. Hangisi bu? Odatv’yi kapatmışlar. Arkadaşlar 21. Yüzyılda Odatv’yi izlemek isteyenler çeşitli yöntemlerle izleyebilirler ama biliniz ki siz bu sansürcü zihniyetinizle dünyada biraz daha yalnızlaştırılacaksınız. Ülkeyi de yalnızlaştırılacaksınız. Ülkede demokrasi yerine totaliter rejimi ikame etmek için kat edeceğiniz çok yol var çünkü bu ülke insanı buna müsaade etmeyecek.”

“ÖNCEDEN ZATEN FERMANLARI YAZILMIŞTI”

Eski Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı, SOL Parti üyesi Alper Taş Alper Taş, Odatv’nin gazetecilik yaptığı için cezalandırıldığını belirtti. Alper Taş’ın açıklaması şöyle:

“Odatv’nin yayının erişime kapalı hale getirilmesinin öncesinde Barış Terkoğlu’na yapılan tutuklama var. Odatv’ye yapılmış bir tehdit bu. Barış Terkoğlu ve Odatv çok etkili bir gazetecilik ve yayıncılık örneği gösterdiler. Hem savaşa karşı aldıkları tutum, Suriye’de İdlib’de yaşananlara ilişkin Türkiye’nin burada herhangi bir çıkarının olmadığını ortaya koyan yayın politikaları hem de AKP-cemaat ortaklığının bugüne dair ve bugün de süren gerçekliklerini ortaya koydukları gazetecilik anlayışı cezalandırıldı. Önceden zaten fermanları yazılmıştı yargı bunun gereğini yerine getirdi. Odatv’ye konulan yasak bir an önce kalksın Barış Terkoğlu da serbest bırakılsın.”

“BU YOLUN SONU TÜRKİYE’Yİ DAHA FAZLA KARANLIĞA GÖTÜRÜR”

CHP Parti Meclisi Üyesi, eski Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın, “Barış Terkoğlu gazetecidir, çalışmasını ve ahlakını çok yakından tanıdığım bir insandır. Odatv’nin yaptığı bağımsız gazetecilik çalışmasının da hepimiz farkındayız. Barış Terkoğlu pek ala çağrılıp ifadeye davet edilip, ifadesi alınıp serbest bırakılacakken böyle bir uygulama mümkünken, sabaha karşı evi basılıp gözaltına alınıp savcılık ve Sulh Ceza Hakimliği uygulaması sonrasında tutuklanması aslında basına verilen bir gözdağı niteliğindedir. Açıkça ifade etmek isterim ki bu yolun sonu Türkiye’yi daha fazla karanlığa götürür. Biz bir an evvel genelde tüm basın üzerindeki yazılı ve görsel, özelde de Odatv üzerindeki baskıların kaldırılmasını, Erdoğan’ın uçağındaki tırnak içinde gazetecilerin gammazlamaları üzerinden bir faaliyet yürütülmemesi için de Türkiye’nin çağdaş demokrat bir ülke görünümüne bir an evvel kavuşturulması için de gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” dedi.

"ENGELLER AŞILMAK İÇİNDİR"

Şair Orhan Alkaya, “engeller aşılmak içindir” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de basın özgürlüğünden bahsetmek, saflık değilse suiniyettir. Türkiye’de basın özgürlüğü mücadelesi vardır. Odatv’ye getirilen erişim engeli, senelerdir değişik iletişim ve bilgi kanalları için de uygulandı ama Odatv yayıncıları da çok iyi bilir ki, engeller aşılmak içindir. Bu konuda bir etik manifestoya ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Özgür ve tarafsız haberciliği teminat altına almak üzere, otoriteyi temsil eden ya da otoriteye talip olan taraflarla, açık ya da örtük güç odaklarıyla habercilik dışında kesin ilşkisizlik prensibi önemli bir ittifak noktası olabilir. Dayanışma içinde bu ağır güç zehirlenmesinin detoksu sağlanacaktır.”

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