Bugün köşelerini tutuklanan Barışlar'a ayırdılar... “Dün FETÖ ile birlikte susturamadınız, şimdi de susturamayacaksınız”

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan MİT mensubu şehidin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklandı.

Odatv tutuklamalarına kamuoyunda tepki çığ gibi büyüyor.

"BORCUMUZ VAR, ÖDÜYORUZ..."

soL Haber Portalı yazarı Orhan Gökdemir, bugünkü "Kelepçemin karasında bir ak güvercin" başlıklı yazısında, Odatv tutuklamalarıyla ilgili olarak dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Barış Terkoğlu'nun mahkemede yaptığı savunmada, "Bu dava, bu savunma bu mücadele beni yoksul bir halk çocuğu olarak alıp bu ülkenin yurttaşlarının arasına yerleştiren bu ülkeye bu Cumhuriyete benim borcumdur" sözlerini ele alan Orhan Gökdemir, "Mazoşist değiliz, borcumuz var, ödüyoruz. Her söz, her yazı, her satır bunun için. Bunun için mahpuslara bu ülkenin yollarında, sokaklarında, mahallelerinde dolaşır gibi girip çıkmamız. Duvarlarına başımızı çarpa çarpa öğrendik, efsunluyuz karanlığa. Öğrendik karanlıkta doğruda durmayı. Polislerini, mahkemelerini, yargıçlarını çaresiz bırakan bu" diye belirtti.

"Karanlığın son demlerindeyiz" diyen Gökdemir, "Barış’ı içeri tıkmak yetmedi, sitesinin, OdaTV’nin de fişini çektiler. Böylece basın özgürlüğünün son kırıntılarını da kazımaya giriştiler. Laik Cumhuriyet sizlere ömür. Yıkıntısında zehirli karanlık bir çiçek filizlendi. Kural yok, hukuk yok, yargı yok, meclis yok. Ne var? Çete ve çetecileri. Tezgâh ve tezgâhçıları. Sıfırlanmış bir ülke kaldı elde... Yıkılanı kurarız, er geç karanlığın müsebbibinden hesabını sorarız, söyleyeceklerim bundan ibaret…" diye ifade etti.

"ÇOK AŞIRI ÖNLEMLER OLARAK GÖRÜYORUM"

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da, Odatv tutuklanmalarını köşesine taşıdı.

Ahmet Hakan, "Gazetecilerin tutuklanmasını... Haber sitelerinin kapatılmasını... Çok aşırı önlemler olarak görüyorum" derken, "Tutuksuz yargılama seçeneğinin ısrarla devreye sokulmamasından ve işin haber sitesi kapatmaya kadar vardırılmasından rahatsızlık duyuyorum" diye belirtti.

"ÖNCELİĞİMİZ ODATV OLMALI"

T24 yazarı Aydın Engin ise, "Öncelik hangisinde: İdlib, sığınmacılar, Odatv?" başlıklı yazısında, dikkat çeken ifadelere yer verdi.

"Önceliğimiz Odatv olmalı" diye belirten Aydın Engin, "Kimileri siyasal ve ideolojik bağlamda Odatv’nin çizgisine beğenmeyebilir, hatta tam tersini savunuyor olabilir. Kimileri Odatv’nin gazetecilik anlayışı ile mutabık olmayabilir… Kimileri bunca gazeteci içerdeyken, bunca gazeteci hüküm giymişken, kaç gün süreceği belli olamayan bir tutuklamayı bu kadar abartmamak gerektiğini ileri sürebilir… Bütün bunlar önceliği Odatv’ye vermemiz gereğini ortadan kaldırmaz" dedi.

"Bu bir ilk" diyen Aydın Engin, "Haber yayımlayan bütün medyaya, bütün habercilere yönelik bir gözdağı. Açık ve yasadışı bir tehdit" dedi. Aydın Engin, "Eğer bugün Odatv öncelikli konumuz olmazsa, onun susturulmasına itirazımızı inatla dile getirmezsek, olan sadece biz habercilere, sahici gazetecilere olmayacak. Halkımızın haber alma hakkı yok edilecek" diye ifade etti.

"BU TÜR ŞEYLER, BİR DEMOKRASİDE YAŞANMAZ"

Bir diğer T24 yazarı Mehmet Yılmaz da "Erdoğan ne demişti, ne oldu" başlıklı yazısında, "Anayasa Mahkemesi’nin, bir haber nedeniyle bütün siteye erişim engeli getirilmesinin Anayasa ve AİHS’ye aykırı olduğunu vazeden kararının daha mürekkebi bile kurumadı: 19 Aralık 2019!" diye belirtti.

"Bu tür şeyler, bir demokraside yaşanmaz" diyen Mehmet Yılmaz, "Bunlar özgür basından korkan, halkın sadece duyulmasına izin verilen şeyleri öğrenmesini isteyen rejimlerin marifetidir. AKP, artık bu yüzünü saklamaya bile gerek duymuyor" diye belirtti.

"MESLEĞİM ADINA BİRAZ UMUTLANABİLİYORSAM, BARIŞ GİBİ GAZETECİLER SAYESİNDE..."

Birgün gazetesi yazarı Doğan Tılıç ise, "Umudum barış" başlıklı yazısında, Odatv tutuklamalarına tepki gösterdi.

Doğan Tılıç, Barış Terkoğlu için, "Cesaretle sorular soran, soruların peşinden giden, bulduğu cevapları bedel ödemeyi göze alarak yazanlardan… Aylarca yattıktan sonra çıkıp, yine aylarca yatma ihtimaline karşı, 'Bundan sonra da gerekirse betona gömüleceğiz ama yazmaya devam edeceğiz' diyebilenlerden…" derken, "Buna iktidar da inanmış olmalı ki, Barış’ın yazdığı ODATV’yi de kapattılar, yazamasın diye!" diye belirtti.

Doğan Tılıç, ayrıca, "Gazeteciliğin dibe vurduğu şu günlerde mesleğim adına biraz umutlanabiliyorsam, Barış gibi gazeteciler sayesinde. Başka isimler de sıralayabilirim buraya, hâlâ varlar ve az da değiller. Ama izinleri olursa Barış hepsi olsun şimdi" diye de ifade etti.

"HANİ SİTELER TAMAMEN KAPATILMAYACAKTI"

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık da, bugünkü köşesinde, Odatv'ye erişim engellemesini ele aldı.

Candaş Tolga Işık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün 2 ay önce bir TV programında söylediği sözleri hatırlatırken, "Hani siteler tamamen kapatılmayacaktı" diye sordu.

Candaş Tolga Işık, "Sayın Bakan’ın iki ay önce 'yaptık' dediği düzenleme ya başka ülkede yapıldı ya da bizde yapıldı fakat Bakan Bey hariç hiç kimsenin haberi yok!" diye belirtti.

"EN ÇOK SORULAN İKİ SORU..."

Milliyet gazetesi yazarı Melih Aşık da, bugünkü köşesinde, Odatv tutuklamalarına değindi.

Melih Aşık, "En çok sorulan iki soru: Bir... Tutuklamaya neden gerek görüldü? İki... Sözü geçen haber yayından kaldırıldığı ve diğer haberlerde sakınca görülmediği halde internet sitesi neden kapatıldı?" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARIN YANLIŞ SİYASETİ İŞTE BURADA..."

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, “Torbadan ne çıktı” başlıklı köşesinde, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu’na desteğini dile getirdi.

Emin Çölaşan, "İktidardan yana tavır almayan bütün gazeteciler, üzerimizdeki büyük baskılarla yazıp konuşuyoruz. Kendi kendimizi sansür etmek zorunda kalıyoruz. Odatv'den iki gazeteci arkadaşımızın, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın başına gelenler bunun son örneği" derken, "İktidarın yanlış siyaseti işte burada… Baskıyı giderek artırmak ve bizleri yazamaz duruma getirmek için elinden geleni yapıyor ve bu işin içine yargıyı da (ne yazık ki) katıyor" dedi.

"KİMSENİN KARŞISINDA EL PENÇE DİVAN DURMAZ..."

Korkusuz yazarı Ümit Zileli, "Gazeteci" başlıklı yazısında, Barış Terkoğlu'nun FETÖ taktiğiyle evinden alınmasına tepki gösterirken, Barış Pehlivan'a ve Murat Ağırel'e de sahip çıktı.

Ümit Zileli, "Bu üç genç ve yiğit insanın ortak bir özelliği var; Yılmaz Özdil’in deyişiyle üçü de yalnızca zeybek oynamak için diz çöker! Kimsenin karşısında el pençe divan durmaz, haberin namusunu gözü gibi korurlar…" diye belirtti.

"ODATV'YE BU ORANTISIZ TEPKİ NEDEN"

Karar gazetesi yazarı Akif Beki de, "Odatv'ye bu orantısız tepki neden" başlıklı yazısıyla, Odatv tutuklamalarına tepki gösterdi.

Önce Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç'ın tutuklanmasını, daha sonra Odatv'ye erişimin engellettirilmesi ve son olarak da Barış Pehlivan'ın tutuklanmasına değinen Beki, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce ifşa edildiyse sır niteliği kalmaz diye, devletin gizli kalması gereken bilgilerini yayınlamaktan gazetecileri beraat ettiren mahkeme kararları var.

MİT’in Libya şehidinin cenazesine ise ilçe protokolü katılmış, muhtar Facebook’unda paylaşmış, Ümit Özdağ Meclis’te açıklamış, gizliliği evvelce bozulmuş yani.

Ona rağmen, MİT mensubunun gizli kimlik bilgilerini haberleştirmekten Odatv’ci Barış Terkoğlu ile Hülya Kılınç tutuklandı.

Çağrılsa savcılığa ayağıyla gidecekken Terkoğlu, sabaha karşı polis baskınıyla evinden alındı.

Haberi kaldırdıkları halde, BTK idari kararla Odatv’ye erişim engeli koydu.

Odatv yayın yönetmeni Barış Pehlivan’la Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, aynı nedenle ifadeye çağrıldı.

Düz gelmiyor. Orantısız ve hatta hukuk üstü bir tepki verilmiyor mu?

‘Amaç medyaya gözdağı’ dedirtmenin alemi ne şimdi!"

MEDYA KARARTMA GİRİŞİMİ

Cumhuriyet gazetesi yazarı Deniz Yıldırım da, "Tuzak" başlıklı yazısında, Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasına değindi.

Odatv üzerinden başlatılan bir medya karartma girişiminin olduğunu belirten Yıldırım, ikinci bir yol da ısrar etmek gerektiğine vurgu yaptı. Yıldırım, "ikinci yolu" da muhalefetin "kendi yolunu" açması olarak tanımladı.

"ŞİMDİ DE SUSTURAMAYACAKSINIZ"

Yurt gazetesi yazarı Rıza Zelyut da "Devlet Sırrı"nı ayağa düşürmeyin başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Zelyut, “Barış Terkoğlu’na gelince… Dün FETÖ ile birlikte susturamadınız, şimdi de susturamayacaksınız” diye ifade etti.

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