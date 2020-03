Bugün köşelerini tutuklanan Barışlar'a ayırdılar... “Dün FETÖ ile birlikte susturamadınız, şimdi de susturamayacaksınız”

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan MİT mensubu şehidin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklandı.

Odatv tutuklamalarına kamuoyunda tepki çığ gibi büyüyor.

"BORCUMUZ VAR, ÖDÜYORUZ..."

soL Haber Portalı yazarı Orhan Gökdemir, bugünkü "Kelepçemin karasında bir ak güvercin" başlıklı yazısında, Odatv tutuklamalarıyla ilgili olarak dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Barış Terkoğlu'nun mahkemede yaptığı savunmada, "Bu dava, bu savunma bu mücadele beni yoksul bir halk çocuğu olarak alıp bu ülkenin yurttaşlarının arasına yerleştiren bu ülkeye bu Cumhuriyete benim borcumdur" sözlerini ele alan Orhan Gökdemir, "Mazoşist değiliz, borcumuz var, ödüyoruz. Her söz, her yazı, her satır bunun için. Bunun için mahpuslara bu ülkenin yollarında, sokaklarında, mahallelerinde dolaşır gibi girip çıkmamız. Duvarlarına başımızı çarpa çarpa öğrendik, efsunluyuz karanlığa. Öğrendik karanlıkta doğruda durmayı. Polislerini, mahkemelerini, yargıçlarını çaresiz bırakan bu" diye belirtti.

"Karanlığın son demlerindeyiz" diyen Gökdemir, "Barış’ı içeri tıkmak yetmedi, sitesinin, OdaTV’nin de fişini çektiler. Böylece basın özgürlüğünün son kırıntılarını da kazımaya giriştiler. Laik Cumhuriyet sizlere ömür. Yıkıntısında zehirli karanlık bir çiçek filizlendi. Kural yok, hukuk yok, yargı yok, meclis yok. Ne var? Çete ve çetecileri. Tezgâh ve tezgâhçıları. Sıfırlanmış bir ülke kaldı elde... Yıkılanı kurarız, er geç karanlığın müsebbibinden hesabını sorarız, söyleyeceklerim bundan ibaret…" diye ifade etti.