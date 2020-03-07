Davutoğlu'lu açılışta "çöp kamyonu" tartışması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, memleketi Konya'daki il başkanlığı açılış törenine katıldı. Açılış törenine, çok sayıda kişinin katılmak için konvoy oluşturduğu görüldü.

Konya'daki il başkanlığı açılış töreni için yüzlerce araçlık konvoyun kent girişinde Davutoğlu'na eşlik etmek çin toplandığı bildirildi.

"ÇÖP KAMYONU" TARTIŞMASI

Binlerce araçlık konvoy, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu karşılamak için Konya'nın 100 KM dışında beklerken, Selçuklu Belediyesi'nin, açılışı yapılacak olan binanın önüne çöp kamyonu gönderdi.

Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı açılışının başlangıcı öncesinde AKP'li Selçuklu Belediyesinin açılış alanına çöp kamyonu çektirmesi tartışma yarattı. Çöp kamyonunun konvoyun önünü kesmek için yola çekildiği iddia edildi.

SELÇUKLU BELEDİYESİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

AKP'li Selçuklu Belediyesi, bölgeye çöp kamyonu gönderilmesinin tartışma yaratması üzerine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Resmi Twitter hesabından açıklamada bulundan Selçuklu Belediyesi, "Her zamanki gibi, çöpleri toplamaya gelmiştik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gelecek Partisi'nin 40'ın üzerindeki ilde teşkilatlanmasını tamamlandığı bildirildi.

"TELEFONUMUZA ÇIKMADI"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya İl Başkanlığı açılış töreninde konuştu. Davutoğlu, "İdlib'de 34 askerimiz şehit olduktan sonra 'Beni aramadı' diye muhalefet liderlerini şikayet eden Sayın Cumhurbaşkanı, bizim telefonumuza çıkmadı" dedi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Konya İl Başkanlığı açılış töreninde konuştu.

İdlib'deki saldırının ardından Erdoğan'ı aradığını belirten Davutoğlu, "27 Şubat gecesi, 34 şehidimizin olduğu gece bütün millet olarak ayaktaydık. O gece millet bir ses duymak istedi. Yönetimde olanlardan bir ses duymak istedik. Sabaha kadar bu sesi duyamadık. Bir eylem planı hazırladık. Bütün siyasi parti liderlerini aradık. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ve Sayın Karamollaoğlu telefonumuza çıktı. Ancak muhalefet liderleri kendisini aramadı diye şikayet eden Sayın Cumhurbaşkanı telefonumuza çıkmadı" dedi.

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