“Çok kısa zamanda hem kitap hem de barış'lar Silivri'den çıkacaklar”

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu ile gazeteci Hülya Kılınç, daha önce İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ tarafından açıklanan MİT mensubu şehidimizin cenaze törenine ilişkin yayımlanan haber gerekçesiyle tutuklandı.

Odatv avukatlarından Kazım Yiğit Akalın, tutuklamalara ilişkin dikkat eken açıklamalarda bulundu.

Avukat Kazım Yiğit Akalın, “Bilinsin ki çok kısa zamanda; hem KİTAP, hem de BARIŞ'lar Silivri'den çıkacaklar” ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama:

Odatv soruşturmasına dair algı operasyonu ile çarpıtılan gerçekler:

1- Odatv şehit Mit mensubunun kimliğini ifşa etmedi.

2- Odatv haberinden 1 hafta önce, TBMM'de basın toplantısında; adı - soyadı, görevi, nasıl şehit olduğu açıkça söylendi, yazıldı.

3- Odatv şehidimizin tam ismini yayınlamadı, soyadını kodlayarak haber yaptı.

4- Haberin tek gayesi, şehit Mit mensubunun hak ettiği cenaze töreninin yapılmadığını vurgulamaktı.

5- Ancak haberden sonra herkesin bildiği kesim, Odatv'ye baskın için algı operasyonuna başladı.

6- Bir hafta önce şehit Mit mensubunun adı, görevi, nerede ve nasıl şehit olduğu; TBMM'de, birçok internet sitesinde ve sosyal medyada İFŞA olmuşken harekete geçmeyen yargının,

7- Bir hafta sonra Odatv haber yapmasıyla operasyon yapması son derece manidardır. Daha da önemlisi...

8- Barış'ların devlet içerisindeki bir kısım çeteyi İFŞA edecekleri yeni kitaplarının çıkmasından hemen önce bu operasyonun gelmesi, zaman bakımından da manidardır.

9- Ama bilinsin ki çok kısa zamanda; hem KİTAP, hem de BARIŞ'lar Silivri'den çıkacaklar.

İşte o mesajlar:

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