"Bu kuşatma bizi vazgeçirmeyecek"

Usta gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu “Demokrasi Arenası” İstanbul Küçükçekmece'deki Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nden sevenleriyle buluştu.

TELE1’de yayınlanan programa bu hafta tarihçi yazar Sinan Meydan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve emekli Amiral Türker Ertürk konuk oldu.

TUTUKLAMA KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Programda konuşan Dündar, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç’ın tutuklanma kararına tepki gösterdi. Dündar, “Basın özgürlüğüne karşı bu kuşatma bizi halkın gerçekleri öğrenme hakkına sahip olma isteğinden asla vazgeçirmeyecek” dedi.

İKTİDARA ÖNERİDE BULUNDU

İktidara bir de öneride bulunan Dündar, “Biraz önce de söylediğim gibi gazetecilik halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet meselesidir. Bunu bir kanun teklifiyle değiştirebilirler. O tanımın yerine şunu getirebilirler; ‘Gazetecilik iktidara hizmet mesleğidir.’ Bunu onuruna yedirenler devam ederler. Onuruna yedirmeyenler ise ne yapması gerekiyorsa onu yaparlar” ifadelerini kullandı.