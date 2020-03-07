BTK'yı ciddiyete davet ediyorum

Son günlerin çok konuşulan kurumu BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) …

Özellikle Odatv'ye erişim engelinin getirilmesiyle ismi gündeme gelen kuruluş…

Bizim BTK ile tanışıklığımız biraz daha eskiye ve farklı bir konuya dayalı…

Kadir SOLAK… Emekli Albay…

32 yıl sonra ununu eledi, eleğini astı, üniformasını çıkarıp dolabına astı ve emekli cenneti İzmir’e yerleşti…

Kumpas davalarındaki hukuksuzlukları gördükçe neredeyse tüm “Sessiz Çığlık” eylemlerine katıldı, mağdurların sesi olmaya çalıştı, destek verdi…

Hayatının hiçbir döneminde ne bir cemaat ne de bir tarikatın yanından bile geçmedi… Neredeyse deist…

20 Aralık 2019 tarihinde FETÖ’cü ilan edildi… İddia ne “Ankesör”…

Tutuklandı… 2 ay haksız yere cezaevinde yattı… Adli kontrolle serbest…

Dosyada FETÖ üyesi olduğuna dair tek bir kayıt ve kıstas yok…

Gözaltına alındığında bana ofisten ulaştı… Şaka yapıyor sandım…

Ama asıl şakayı sorgu esnasında ve iddianame çıkınca gördüm…

İlginç bir operasyon… Şöyle ki; normal şartlarda bir soruşturmanın olmazsa olmazı olan işlemlerde bir tuhaflık vardı…

Mesela değil evindeki dijitallere cep telefonuna bile el konulmadı… Ama iddianameye “Şüphelinin ikametinde Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı uyarınca yapılan arama sonucu ele geçirilen materyaller teknik incelemeye gönderilmiş olup rapor dönüşü bilahare mahkemesine gönderilecektir.” diye yazıldı…

Yazıldı da;

· Hangi sulh ceza hakimliğinin hangi kararı…

· Hangi arama, hangi el koyma…

· Hangi dijital materyaller…

· Kim teknik incelemeye göndermiş…

· Olmayan dijitalleri kim inceleyecek…

· Hiçbir zaman gelmeyecek raporu kim düzenleyecek…

Hiçbirinin cevabı yok… Kopyala yapıştır iddianame…

1 SANİYEDE TELEFON NUMARASI ÇEVİREN CİHAZ İCAT EDİLMEDİ AMA…

Peki, iddia edilen ardışık görüşmeler neler… Ardışık iddiası diyorum ama zaten periyodik hiç değil…

İlk ardışık arama iddiasına göre Kadir aranır, 13 saniye görüşülür ve sadece ve sadece 1 saniye sonra 7 saniyelik yeni bir görüşme yapılır. 1 saniyede telefon numarası çeviren cihaz icat edilmedi ama BTK’nın HTS kayıtlarına göre yeni bir numaranın 1 saniye içinde çevrilmesi imkânsız değil…

Diğer bir ardışık arama iddiasına göre; yurtdışına ait 792……. numara ile artarda 2 defa 346 saniyelik görüşme yapılmıştır. Ancak normal olarak her iki arama arasında en azından 346 saniye olması gerekirken kayıtlara göre sadece 2 saniye vardır. 2 saniyede telefon numarası çeviren telefon cihazı da henüz icat edilmedi ama BTK aynı fikirde değil…

Bu arada artarda yapılan her iki görüşmenin tamı tamına 346 saniye sürebilme olasılığını istatistikçilere sormak gerekir… Allah’ın hikmeti diyelim…

Ve yine bir ardışık arama iddiasına göre; Kadir’den önce aranan 811 ….. numaralı telefon ile 236 saniyelik bir görüşme yapılmıştır. 41 saniye sonra ise Kadir ile bir görüşme gerçekleşmiştir. Gerçekte en az 236 saniyelik arama süresi kadar sonra aranmış olması gerekirken kayıtlara göre 41 saniye sonra arama yapılmıştır. BTK’ya göre 236 = 41 eder…

Diğer yandan şüpheli gösterilen 792…… numaralı telefon kime aittir? Bir Allah’ın kulu arayıp da kimsin diye sormaz mı? Sorulmadı… Biz sorgu esnasında aradık sorduk… Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan Rus asıllı Türk eşinden birkaç yıl önce boşanmış bir kadıncağız… Telefonu da Rusya’da yaşayan annesi ile WhatsApp üzerinden görüşmek için almış… Telefon görüşmesine kapalı… O yüzden de görüşme süreleri 0 saniye… Yani telefonla iletişim yok…

Peki, ardışık aramada ismi geçtiği ve hakkında FETÖ soruşturması olduğu iddia edilen Kıdemli Albay Kim?

İDDİANAMEYE GÖRE SORUŞTURMA VAR, MAHKEMEYE GÖRE YOK

Öncelikle bu Kıdemli Albay Denizci, Kadir ise Karacı. Diğer yandan “her ikisi de kıdemli albay işte” diye aklınıza gelirse de Denizci Albay ile Kadir arasında tam 10 sene kıdem farkı var… Kadir 1982, Denizci ise 1992 mezunu… Kıdemli mi kıdemli yapıştır gitsin sene farketmez…

Peki, bu denizci albay hakkında bir soruşturma var mı? İddianameye göre VAR, mahkemeye göre YOK…

Hep şunu söyledim yine söyleyeceğim… Mücadele için kararlı, sabırlı ve ciddi olmak lazım… Mücadele sulandırılırsa ki FETÖ’nün hedefi budur, herkesi FETÖ’cü ilan eder gerçek FETÖ’cülere asla ulaşamazsınız…

BTK’nın muhalif haber sitelerine erişimi engellemeye gösterdiği özeni biraz da ankesör soruşturmalarının en önemli delili olan HTS kayıtlarında göstermeli…

Biraz ciddiyet lütfen…

Av. Mahir Işıkay

Odatv.com.tr