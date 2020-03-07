BM'den Yunanistan'a kötü haber

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR),Yunanistan'ın sığınmacıların iltica başvurularını askıya almasının uluslararası hukuka göre hiçbir yasal dayanağı olmadığını bildirdi.

OHCHR sözcülerinden Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Yunanistan'ın sığınmacılara karadan ve denizden ateş etmesi, botlarını batırması ve 3 sığınmacıyı öldürmesine" ilişkin soruyu cevapladı.

Sözcü Throssell, "Sınırın gerek Yunanistan gerekse Türkiye tarafında bir mevcudiyetimiz bulunmuyor ama elbette orada neler oldu ve oluyor bunlara dair bize ulaşan raporlar var." dedi.

Sınırda yaşananları doğrulayacak durumda olmadıklarını ileri süren Throssell, insan hakları kurallarının göçmen hukukunda tam olarak geçerli olduğu uyarısında bulundu.

Throssell, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, ülkesinin bir ay boyunca sığınma başvurularını durduracağını bildirmesiyle ilgili de "Uluslararası mülteci hukukuna göre, sığınmacı prosedürlerinin askıya alınmasının yasal bir dayanağı yok." değerlendirmesinde bulundu.

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