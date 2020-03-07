Bir ayrılık daha

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın başında bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu’na ait A Spor’da Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz görevinden ayrıldı.
Kanalda canlı yayında gerginlik yaşayan sunucu Setenay Cankat ile muhabir Göktuğhan Argın ile de yollar ayrılmıştı.
Korkmaz'ın yerine Spor Müdürü olan Ender Bilgin vekaleten atandı. A Spor'dan ayrılan Korkmaz, Fotomaç Gazetesi'nde köşe yazılarına devam edecek.
NE OLMUŞTU
A Spor muhabiri Göktuğhan Argın, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında, "şike kumpası"yla ilgili soru sormuştu. Argın toplantıda, "Fenerbahçe'ye şike kumpası yapıldığı dönemde bazı dosyaları gördüm. FETÖ'cü bir polisin ifadesi vardı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın durduğu yerde durursa bir gün o burada olacak, o yargılanacak diye tehditte bulunmuştu. Bu tavrı düşündüğünüzde uyuyan hücreler size karşı hareket etmiş olabilir mi? Konuya dair suç duyurusunda bulunacak mısınız?" diye sormuştu.
Bu soruya, Koç, "Çalıştığın kanal gibi fantastik bir soru" karşılığını vermişti.
YAYINDAN KOVULMUŞTU
A Spor’da, Fenerbahçeli yorumcu Göktuğhan Argın canlı yayında stüdyodan kovulmuştu.
A Spor’da yayımlanan "Spor Ajansı" adlı programda, sunucu Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın arasında tartışma başladı. Tartışmanın öncesinde, Fenerbahçe - Galatasaray maçının konuşulduğu anlarda Sabah muhabiri Taner Karaman'ın kendisine saygısızlık yaptığını söyleyen Argın, Karaman'ın taraflı olduğunu belirtmişti.
Argın, sunucu Cankat’ın kendisine saygısızlık yapılmasına izin verdiğini söyledi ve programın "8 Dakika Soru-Cevap" bölümüne katılmayacağını ifade etmişti.
Sunucu Cankat, Argın’ın bu sözleri üzerine, “Öyle bir şey olmuyor, bu programın formatı bu, ben on yıldır bu işi yapıyorum kimse bana işimi nasıl yapmam konusunda eğitim vermedi, meslek büyüklerim bu işin duayenleri sen hiç veremezsin. Bu formatı yapmak istemiyorsan bu programa gelmezsin” ifadelerini kullanmıştı.
Cankat’ın, “Kimseyi germe, böyle bir gerginlik olacaksa bir daha bu programa çıkma, haddini aşma” sözleri üzerine Argın stüdyoyu terk etme kararı almıştı. Argın, “yayından resmen beni kovman için de ayrıca teşekkür ediyorum” diyerek stüdyoyu terk ederken Cankat, “Ferahladı biraz stüdyo. Kameranın önünden geçmezsen yayındayız hâlâ” demişti.
Odatv.com.tr
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