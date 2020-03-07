Bir ayrılık daha

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın başında bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu’na ait A Spor’da Yayın Koordinatörü Serkan Korkmaz görevinden ayrıldı.

Kanalda canlı yayında gerginlik yaşayan sunucu Setenay Cankat ile muhabir Göktuğhan Argın ile de yollar ayrılmıştı.

Korkmaz'ın yerine Spor Müdürü olan Ender Bilgin vekaleten atandı. A Spor'dan ayrılan Korkmaz, Fotomaç Gazetesi'nde köşe yazılarına devam edecek.

NE OLMUŞTU

A Spor muhabiri Göktuğhan Argın, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısında, "şike kumpası"yla ilgili soru sormuştu. Argın toplantıda, "Fenerbahçe'ye şike kumpası yapıldığı dönemde bazı dosyaları gördüm. FETÖ'cü bir polisin ifadesi vardı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın durduğu yerde durursa bir gün o burada olacak, o yargılanacak diye tehditte bulunmuştu. Bu tavrı düşündüğünüzde uyuyan hücreler size karşı hareket etmiş olabilir mi? Konuya dair suç duyurusunda bulunacak mısınız?" diye sormuştu.

Bu soruya, Koç, "Çalıştığın kanal gibi fantastik bir soru" karşılığını vermişti.