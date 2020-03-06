Barış'tan haber var

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Gazeteci Hülya Kılınç tutuklandı.

Tutuklanma nedenleri, şehit MİT mensubuna ilişkin haberimiz.

Söz konusu tutuklamalara kamuoyundan tepkiler gelmeye devam edirken, Barış Terkoğlu'nun cezaevindeki son durumuyla ilgili sıcak bilgiler geldi.

MORALİ NASIL

İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer ile Hilal Demirelli bugün Silivri'de Barış Terkoğlu'nu ziyaret etti.

Avukatlar, Barış Terkoğlu'nun moralinin yüksek olduğunun altını çizerken, cezaevinde şu anda tek başına kaldığını söyledi.

Avukatlar, Barış Terkoğlu ile ilgili olarak, "Silivri’de 9 no’lu cezaevinde kalıyor. Şu anda tek başına kalıyor. Biz moralini, motivasyonunu son derece yüksek, kendisini son derece rahat gördük. Hukukun, kendisinin haklı olduğuna kanaat getireceğine inanır gördük. Bir haksızlıkla karşı karşıya… Bu, artık önümüzdeki süreçte şekillenecek. Barış’ı sürekli güler yüzlü gördük. Barış, bu tür haksızlıklara dayanaklı bir çocuktur" diye belirtti.

Avukatlar, Terkoğlu'nu tekrardan ziyaret edeceklerini vurgularken, "Biz çok kalamadık, çünkü eşinin görüş hakkı vardı. Biz çok kısa kalabildik o yüzden. Tabii önümüzdeki günlerde yine ziyaret edeceğiz" dedi.

Avukatlar ayrıca, Barış'ın tutuklanma nedeniyle ilgili olarak ise, "Ortada gizli bir şey yok. İfşa edilmiş, isimler telaffuz edilmiş. Böyle bir olay var. İlk defa Barış’ların yaptığı bir haberden bahsetmiyoruz" diye ifade etti.

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