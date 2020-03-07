15 Temmuz Gazisi, emekli Emniyet Müdürü konuştu: Barışlar vatanseverdir

KUMPASDER ve TESUD'un toplumsal hafızayı canlı tutmak için düzenlediği söyleşiler dizisinin bu yılki bölümü başladı.
TESUD Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantının açış konuşmasını yapan KUMPASDER Başkanı Ahmet Tatar, geçen yıl 13 söyleşi gerçekleştirildiğini, bunların daha çok kumpas davalarla ilgili olduğunu hatırlatıp, şunları söyledi:
"Bu sürecin başka ayakları da var. Emniyet, basın-medya, hukuk ayağı var. Bu dönem ağırlık noktaları bunlar olacak."
Tatar, "Emniyette FETÖ Yapılanması" başlıklı ilk söyleşi konusunun alt başlığı olarak "Cumhuriyet Nasıl Yıkıldı? Nereye Evriliyor"un seçilmesine tepki geldiğini ifade ederken de, "Evet, tahrik, şok edici bir başlık olduğunun farkındayız. Bu rastgele seçilmedi. Anayasası fiilen ortadan kaldırılmış bir Cumhuriyet'ten bahsediyoruz" dedi.
"FETÖ'YÜ CESARET İŞİYKEN KONUŞMAK ÖNEMLİYDİ"
Bugünkü söyleşiyi gerçekleştiren 15 Temmuz Gazisi, emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, sözlerine şöyle başladı:
"Her şeyi konuşmanın zamanı var. FETÖ'yü cesaret işiyken konuşmak önemliydi. Şimdi bakıyorum, o dönemde bizi ötekileştirenler, suçlayanlar, bizim gibi konuşunca, bizim konuşmamızın anlamı kalmıyor. Halen bu örgütün sosyal antropolojisinin çözüldüğünü düşünmüyorum. Evet, mücadele var, ama ne kadar ve nasıl? Hani dilendirmek için çocukların kolunu, bacağını kırarlar ya, Fetullah Gülen'in yaptığı da bu milletin çocuklarını kötürüm yapmaktır. Kolunu, bacağını değil; aklını, kalbini, ruhunu alıp, mankurt yaratmaktır. Maalesef başarılı oldular, birkaç neslimiz heba edildi."
Eryılmaz, FETÖ'nün emniyet ile askeriyedeki yapılanması arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlatırken, şuna dikkat çekti:
"Kumpas davalar haksızlık yapıldığı, insanlar suçsuz olduğu için bitirilmedi. Maksat hasıl olduğu için bitirildi. TSK'ya format atıldı. Bugün durum şu; bir yandan emir-komutası yıkılmış, öbür taraftan zafer naraları atılıyor. Tam Balkan Harbi öncesine benziyor."
Bu kadar mücadeleden sonra ancak, "Fetullah kötü, diğer cemaatler iyi" noktasına gelindiğini, oysa Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk hakkında Fetullah'ın şakirti ne düşünüyorsa, diğer cemaatlerin de aynısını düşündüğünü kaydeden Eryılmaz, Odatv'ye yapılan operasyon hakkında şunları söyledi:
"Odatv'ye tam 9 yıl sonra ikinci operasyon gerçekleştirildi. Subliminal mesaja gerek yok, kazma vura vura yapıldı. Barış'ları 15 Temmuz'dan sonra tanıdım. Onlar sol menşeili, ben Türk milliyetçisiyim. Vatansever, temiz çocuklar. İddiayi okudum, şehidimizin resminin içeriden alındığı belirtiliyor. Demek ki, Teşkilat içinden, dosyasından alınmış. Onu alanı bul. Kendi içindeki sızıntıyı tespit edemiyorsan, biri operasyon yapıyor demektir. Odatv halkın bilgi aldığı yegane kaynak haline gelmişti. Yeni operasyonlar başlayacak ki, önce haber kaynağını karartıyorlar diye düşünüyorum. O yüzden çok uyanık ve dikkatli olmak gerek. Üzerimize gelecek yeni operasyonlar aslında iktidar tarafında gözüken ve iktidarı da kendi tarafında olduğuna inandırmış yapılardan gelecek."
Odatv.com.tr
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Soru şu: Birileri Odatv üzerinden başka operasyonlara mı hazırlanıyor?