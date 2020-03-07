15 Temmuz Gazisi, emekli Emniyet Müdürü konuştu: Barışlar vatanseverdir

KUMPASDER ve TESUD'un toplumsal hafızayı canlı tutmak için düzenlediği söyleşiler dizisinin bu yılki bölümü başladı.

TESUD Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantının açış konuşmasını yapan KUMPASDER Başkanı Ahmet Tatar, geçen yıl 13 söyleşi gerçekleştirildiğini, bunların daha çok kumpas davalarla ilgili olduğunu hatırlatıp, şunları söyledi:

"Bu sürecin başka ayakları da var. Emniyet, basın-medya, hukuk ayağı var. Bu dönem ağırlık noktaları bunlar olacak."

Tatar, "Emniyette FETÖ Yapılanması" başlıklı ilk söyleşi konusunun alt başlığı olarak "Cumhuriyet Nasıl Yıkıldı? Nereye Evriliyor"un seçilmesine tepki geldiğini ifade ederken de, "Evet, tahrik, şok edici bir başlık olduğunun farkındayız. Bu rastgele seçilmedi. Anayasası fiilen ortadan kaldırılmış bir Cumhuriyet'ten bahsediyoruz" dedi.

"FETÖ'YÜ CESARET İŞİYKEN KONUŞMAK ÖNEMLİYDİ"

Bugünkü söyleşiyi gerçekleştiren 15 Temmuz Gazisi, emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, sözlerine şöyle başladı: