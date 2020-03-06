Barışlar, Hakan Fidan operasyonlarını nasıl deşifre ettiler

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu, sabah 4 sıralarında gözaltına alınıp tutuklandı.

Gözaltı kararının; şehit olan MİT mensubu ile ilgili haberimiz olduğu belirtildi.

Şehit olan MİT mensubunun deşifre edildiği öne sürüldü.

Oysa ki, TBMM’de ve medyada şehit MİT mensubunun adı ve fotoğrafı yer almıştı.

Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasının ardından Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan bugün ifadeye çağrıldı.

Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan’ı şehit haberi yaptıkları gerekçesi ile “MİT’i hedef almak”la suçlayanlar, Terkoğlu ve Pehlivan’ın birlikte kaleme aldığı ve 2015 yılında basılan “Mahrem” kitabındaki MİT satırlarını görmezden geldi.

Terkoğlu ve Pehlivan, MİT’e yönelik operasyonları yazmışlardı.

“Mahrem” kitabında, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın FETÖ tarafından nasıl hedefe konulduğunu anlatmışlardı.

“HAKAN FİDAN’A YAPILAN İLK OPERASYON BU DEĞİLDİ”

Kitapta, şu ifadeler yer alıyordu:

“Hakan Fidan, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cemaat’e karşı operasyonlarına öncülük eden isim olacaktı. 7 Şubat 2012’de savcılar tarafından ifadeye çağrılarak Cemaat ile Hükümet arasındaki açık savaşın konusu olan Hakan Fidan aslında asker kökenli biri. (…)

Ne dedik: Hakan Fidan, PKK ile yürüttüğü müzakereler gerekçe gösterilerek KCK şüphelisi olarak ifadeye çağrılınca, AKP-Cemaat arasındaki açık savaşın konusu oldu. Ancak, Hakan Fidan’a yapılan ilk operasyon bu değildi. 7 Şubat 2012 belki milattı ama o yola döşenen taşlar daha yaşlıydı.

Tarih: 13 Eylül 2011.

Saat: 09:37…

Bugün pek hatırlanmıyor: Başbakan Erdoğan, aralarında Ahmet Davutoğlu’ndan Bekir Bozdağ’a, Zafer Çağlayan’dan İsmet Yılmaz’a kadar bakanların da olduğu geniş bir heyetle Kuzey Afrika ziyaretindeydi.

Yani, ülkenin vekaletle yönetildiği bir gündü…

İşte o gün, bomba etkisi yaratacak bir ses kaydı internete sızdırıldı. Kayıtta, ‘Erdoğan’ın özel temsilcisi’ Hakan Fidan ve MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş’in, PKK yöneticileriyle toplantısı yer alıyordu. Ses kaydına göre Fidan ve Güneş, İmralı’da Abdullah Öcalan’la hükümetin açılım politikasını da tartışmış, birçok kez de PKK’lılarla yurtdışında müzakere yapmıştı.

(…)

Bu sızıntının ardından Cemaat medyası süreci itinayla yönetti. Hakan Fidan aleyhinde kamuoyunu yönlendirme çalışması başladı. Türkiye’de MİT’in başındaki isme, ayrılıkçı bir örgütle işbirliği suçlaması yöneltiliyordu.

(…)

İşte bu sürecinde sonucunda…

Cemaat’in savcıları beklenen hamleyi yaptı. 7 Şubat 2012’de dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan ifadeye çağrıldı. Tam anlamıyla devlet krizine dönüşen süreçte, Erdoğan adamını yedirmedi. Fidan’ın yerine Cemaat’in savcıları gönderildi. Ancak durum Cemaat ile Hakan Fidan arasındaki savaşı daha da belirgin hale getirdi.”

PELİKANCILARIN “HAKAN FİDAN” OPERASYONU

Barış Terkoğlu, Cumhuriyet gazetesindeki “MİT Başkanı’nı kim fişledi” başlıklı yazısında ise Pelikancıların Hakan Fidan’ı hedef almasını şöyle anlatmıştı:

“Belli ki Pelikancılar, Hakan Fidan’ı Ahmet Davutoğlu’nun adamı olarak görüyor. Yetmedi, MİT’in başkanı hakkında ‘kucak’lı yakışıksız değerlendirmelerde bulunuyor.

Herkes biliyor ki, o günlerde Pelikan grubu, yalnız Davutoğlu’nun değil Fidan’ın da gitmesini istedi. Olmadı.

Erdoğan, 15 Temmuz’un ardından Hakan Fidan sorulduğunda ‘dereyi geçerken at değiştirilmez’ demişti. Şimdilerde Türkiye’yi İran’la karşı karşıya getirmek için ellerindeki her kozu oynayan Pelikancılar, ‘dereyi geçmedik mi’ diye soruyorlar. ‘Hocası gitti Fidan da gitsin’ diyen gruba göre Ortadoğu’nun ekseninin Suriye’den İran’a kaydığı dönemde MİT’in yeni bir başkana ihtiyacı var. Şimdilerde ‘İran’a hücum’ propagandası yapanlar ‘bu iş Fidan’la olmaz’ noktasında.

Erdoğan, devlet olmanın istihbaratla ilgisi olduğunu anlatmıştı ya. Merak ediyorum; acaba MİT, kendi başkanı hakkında yakışıksız ifadelerle istihbarat tutan, sonra da tüm dünyaya servis eden oluşum hakkında bir not tutmuş mudur?”

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