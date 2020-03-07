Ateş açılınca TRT World muhabiri canlı yayında siper aldı

Edirne’de, Yunanistan sınırında göçmenlerin yanında canlı yayına bağlanan TRT World muhabiri, ateş edilmesi üzerine yayın yaptığı yerden ayrılmak zorunda kaldı. Bu sırada bölgede bulunan göçmenlerin gülümsediği görülürken, TRT World muhabiri yayına devam etti.

Canlı yayına devam eden TRT World Muhabiri, bölgede yaşadıklarını, tanıklıklarını anlatırken, göçmenlerin kiminin 2 yıl kiminin 3 yıldır Türkiye’de yaşadığını ve Yunanistan sınırından Avrupa’ya geçmeye çalıştıklarını ifade etti.

"BİZE ATEŞ EDİYORLAR"

TRT World muhabiri devamında, Yunanistan’ın sınırda bulunan göçmenlerin kendisine, Yunanistan’ın hiçbir hiçbir yardımda bulunmadığını, binlerce göçmenin yiyecek sıkıntısı çektiklerini söylediğini aktardı.

Canlı yayında göçmenlerle Yunanistan sınırında bulunan güvenlik güçlerinin çatıştığı görülürken, TRT World muhabiri “ateş ediyorlar” diyerek yere yattığı görüldü. “Şu an bize ateş ediyorlar” diyen TRT World muhabiri, göçmenlere doğru ateş edilen gaz fişeğini kameraya gösterdi.

İşte o anlar: