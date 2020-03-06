Anlaşmadan sonra ilk kare

Moskova’da, Suriye’nin İdlib vilayetindeki mevcut temas hattı boyunca askeri faaliyetlerin durdurulması kararının alınmasından sonra, Rus ve Türk güçler, Serakib kasabası yakınlarında M4 Karayolu’nda ilerlerken görüldü.

Ruptly’nin yayınladığı videoda, Rus ve TSK'ya ait askeri araçların, yoğun çatışmaların ardından Rus askeri polisinin yerleştirildiği Serakib kasabası yakınlarında M4 Karayolu’nda ilerlediği görüldü. Söz konusu görüntülerin yayınlanması, Moskova’da dün varılan bir mutabakatı izliyor.

Rusya lideri Vladimir Putin ile Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova’da üstünde mutabık kaldıkları protokol metninde, 15 Mart'ta M4 Karayolu'nun Trumba'dan (Serakib'in batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca Rus-Türk ortak devriyelerinin başlatılacağı belirtiliyordu.

Sputnik’in aktardığı görüntülerde Soçi’de 17 Eylül 2018’de varılan mutabakata ek olarak imzalanan protokol kapsamında ayrıca, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki mevcut temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart 2020 saat 00.01’den itibaren durdurulmasına karar verilmişti.

Söz konusu protokolün üçüncü maddesine göreyse Halep’te Suriye hükümetinin denetiminde olan kentleri Lazkiye ile birbirine bağlayan M4 Karayolu'nun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek.

İşte o görüntüler: